Céu muito nublado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 30 de Janeiro, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se temporariamente muito nublado na parte oeste da ilha da Madeira, e tornando-se geralmente muito nublado a partir do meio da tarde, períodos de chuva, em geral fraca, a partir do meio da tarde, que poderá ocorrer de forma dispersa na parte oeste da ilha em qualquer altura do dia.



O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até início da manhã.

As temperaturas vão variar entre os 17 e os 22 ºC no Funchal e os 15 e 19 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 4 a 4,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira, e aumentando gradualmente para 3 a 3,5 metros.

O serviço nacional meteorológico colocou a costa norte e o Porto Santo sob aviso amarelo para a agitação marítima até às 18 horas de hoje, apontando para ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.