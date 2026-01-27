Aguaceiros, céu nublado e ondulação forte para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 28 de Janeiro, períodos de céu muito nublado e a possibilidade de aguaceiros, em especial na parte oeste da Madeira, assim como vento moderado a forte (20 a 40 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 70 km/h nas terras altas, enfraquecendo a partir da tarde.

Tal como noticiado anteriormente, o arquipélago da Madeira deverá continuar a sentir os efeitos da depressão Joseph.

A Costa Norte encontra-se sob aviso laranja até às 3 horas de quinta-feira, dia 29, com ondas de noroeste entre 5 e 6 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima. Também a Costa Sul está sob aviso amarelo, com ondas do quadrante oeste entre 4 e 4,5 metros, até às 6 horas de quinta-feira.

No Porto Santo, a agitação marítima coloca a ilha igualmente sob aviso laranja, com ondas de noroeste entre 5 e 6 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima. O aviso estará em vigor até às 3 horas de quinta-feira.

Está prevista uma pequena subida de temperatura nas terras altas da ilha da Madeira.

Para o Funchal, o IPMA antevê períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19 ºC.