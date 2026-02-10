Pequena subida de temperatura nas previsões de hoje para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para hoje, dia 10 de Fevereiro, apontam para períodos de céu muito nublado em todo o arquipélago da Madeira.

Quanto ao vento, este soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h), predominando de Oeste/ Sudoeste. Na região do Funchal, o vento será igualmente fraco, inferior a 15 km/h.

Está também prevista uma pequna subida da temperatura máxima nas terras altas da ilha da Madeira.

Os termómetros irão variar entre os 15 e os 21ºC no Funchal e entre os 14 e os 19ºC no Porto Santo.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo para 2,5 a 3 metros a partir do início da tarde. Já na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 a 2 metros, podendo atingir 2 a 3 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18 e os 19ºC.