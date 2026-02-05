Chuva nas previsões para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira apontam para céu muito nublado, com abertas a partir da manhã. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para períodos de chuva, sendo por vezes forte na vertente Sul e terras altas da ilha da Madeira, passando a regime de aguaceiros a partir do início da manhã, sendo mais frequentes na vertente Norte e terras altas. A Região está a sentir os efeitos da depressão Leonardo, com maior significado na agitação marítima e na força do vento, depois de alguma chuva durante a última noite.

Deve contar com vento moderado a forte (25 a 45 km/h) de Sudoeste, com rajadas até 75 km/h até ao meio da manhã, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 95 km/h até ao meio da manhã, rodando para Oeste/Noroeste a partir da manhã.

O IPMA aponta para uma pequena descida da temperatura mínima. Os termómetros deverão chegar, no máximo, aos 20ºC na Madeira e aos 19ºC no Porto Santo. As mínimas previstas apontam para 16ºC e 15ºC, respectivamente.

No Funchal, conte, igualmente, céu muito nublado, com abertas a partir da manhã. O IPMA prevê períodos de chuva até ao início da manhã. O vento será moderado a forte (25 a 45 km/h) de Oeste/Sudoeste, com rajadas até 60 km/h até ao meio da manhã, tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) a partir da tarde.

No mar, quando vigora um aviso laranja entras as 12 horas, prolongado-se até às 15 horas de amanhã, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 7 metros a partir da manhã. Na costa Sul são esperadas ondas de Oeste/Sudoeste com 2 a 3 metros, sendo 4 a 5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.