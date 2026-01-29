Muitas nuvens nas previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima. Os termómetros deverão chegar, no máximo, aos 22ºC na Madeira, e 19ºC no Porto Santo. As mínimas serão, respectivamente, de 17ºC e 16ºC.

No Funchal, conte, de acordo com o IPMA, igualmente com períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, mantêm-se os avisos para ondulação marítima forte. As autoridades recomendam, por isso, precauções redobradas. Na costa Norte conte com ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros. Até às 18 horas de hoje, está em vigor um aviso amarelo para a agitação marítima na costa Norte e no Porto Santo.

Na costa Sul as ondas serão de oeste/sudoeste com 2 a 3 metros, sendo 4 a 5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros.

A temperatura da água do mar: 18/19ºC.