Mau tempo no mar continua e a temperatura volta a cair
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 6 de Fevereiro, uma pequena descida da temperatura, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado durante a tarde na vertente sul da ilha da Madeira, aguaceiros, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas, que poderão ser de neve nos pontos mais altos até ao início da manhã.
O vento deverá soprar moderado a forte (20 a 45 km/h) de oeste/noroeste, com rajadas até 70 km/h até ao início da manhã, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas com rajadas até 90 km/h até ao início da manhã.
As temperaturas vão variar entre os 15 e os 20 ºC no Funchal e os 15 e 18 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 5 a 7 metros, diminuindo gradualmente para 4 a 5 metros a partir do meio da tarde na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 2 a 3 metros, sendo 4 a 5 metros na parte oeste da ilha da Madeira até ao fim da tarde.
O serviço nacional meteorológico colocou a costa norte, a costa sul e o Porto Santo sob diversos avisos meteorológicos para agitação marítima, alertando para ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 21 horas de amanhã. O período mais crítico será até às 15 horas de hoje na costa norte e no Porto Santo, onde as ondas de noroeste poderão chegar aos 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.