Pequena subida da temperatura
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 26 de Janeiro, uma pequena subida da temperatura nas terras altas, céu geralmente muito nublado e períodos de chuva em geral fraca, aumentando de intensidade e frequência a partir do meio da tarde na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira.
O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de sudoeste, tornando-se moderado a forte (30 a 50 km/h) a partir do meio da manhã na vertente sul e no extremo oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 70 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 90 km/h.
As temperaturas vão variar entre os 15 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 19 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.