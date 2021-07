Ford Fiesta Rally3 estreia-se no Rali Vinho da Madeira

É uma das novidades desta edição do Rali Vinho da Madeira: o Ford Fiesta Rally3 estará a percorrer os seus primeiros quilómetros em solo regional, pelas mãos de Caetanovich.

De acordo com a organização, o Rally3 é "um grupo com uma nova filosofia e que pretende ser a fórmula de acesso dos jovens, que tripularam até então os Rally4 de tração dianteira, para os veículos de tração integral".

Este modelo - desenvolvido pela filial polaca da M-Sport - é o primeiro a ser homologado neste grupo, tendo feito as suas primeiras aparições em competição em 2021.

Sobre a viatura em si, o Ford Fiesta Rally3 dispõe de um motor de 3 cilindros em linha com 1.497 cc e debita cerca de 215 cavalos às 5.000 rpm e um binário de 400 Nm às 3.500 rpm. A transmissão é feita através de uma caixa sequencial de 5 velocidades da Sadev e os diferenciais dianteiro e traseiro são de deslizamento limitado. As suspensões, fornecidas pela Reiger, permitem três modos de ajuste. Os travões provêm da Alcon e as jantes utilizadas em asfalto são de 17 polegadas. O peso é de 1.210 kg.