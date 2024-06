O tão aguardado Nissan Juke 2024 já está em Portugal, pronto para revolucionar o mercado automóvel com o seu design icónico e melhorias surpreendentes no interior. Disponível para entrega ainda este mês, o novo Juke promete impressionar com uma gama reestruturada e simplificada, oferecendo agora três versões distintas: Acenta, N-Design e N-Sport.

Embora as mudanças externas sejam mínimas, é no habitáculo que o Nissan Juke 2024 brilha. Os pontos fortes incluem a solidez geral, o espaço interior e da bagageira, o novo sistema de infoentretenimento, os consumos da versão híbrida.

O novo Nissan Juke 2024 apresenta um interior modernizado com um ecrã tátil 35% maior do que a versão anterior, agora com 12,3”, e um quadrante digital de alta definição também com 12,3”. A qualidade das câmaras foi significativamente melhorada, oferecendo uma experiência visual superior.

Um detalhe que se destaca é o botão no volante que permite desligar os assistentes de condução de forma prática, sem navegar por menus complexos. Esta funcionalidade é particularmente útil em trajectos urbanos.

Os novos materiais e acabamentos dos bancos dianteiros, agora com apoios de cabeça integrados, demonstram um nível de qualidade e robustez impressionantes. O acesso à segunda fila é facilitado pela abertura ampla das portas.

A versão N-Design diferencia-se com uma pintura de dois tons e jantes Sakura de 17”. Beneficie de funcionalidades como sensor de chuva, espelhos retrovisores rebatíveis eletronicamente, ar condicionado automático e bancos dianteiros aquecidos.

A versão N-Sport é ideal para os amantes de uma condução desportiva, o N-Sport destaca-se com jantes de 19” e detalhes únicos na cor amarela. Desfrute de um sistema de som DAB com 10 colunas e muito mais.

O Nissan Juke 2024 mantém as motorizações que já conquistaram os condutores, oferecendo duas opções de motorização:

1.0 DIG-T: Motor turbo de 1,0 l, três cilindros, com 117 cv e 180 Nm (200 Nm com função over torque), disponível com caixa manual de 6 velocidades ou automática de 7 velocidades.

1.6 Hybrid: Motor híbrido com 143 cv combinados, bateria de 1,2 kWh e um motor eléctrico de 49 cv, ideal para uma condução eficiente e sustentável.

Não perca esta oportunidade de conhecer o novo Nissan Juke 2024. Visite a DIVERSAUTO e faça o seu test-drive para uma experiência de condução única e veja como o novo Juke pode transformar o seu dia-a-dia.

DIVERSAUTO – Comércio de Automóveis, S.A.

Estrada de São João Nº13 Ed. Uptow 9000-123 Funchal

291 742 722

[email protected]

Segunda a Sexta: 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 18:30.

Sábado: 09:00 às 12:30

Consulte, ainda, as páginas oficiais: https://www.nissan.pt/vehicles/new/juke.html e https://rede.nissan.pt/diversauto/