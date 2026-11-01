Karcocha em imagens: a arte de fazer rir sem palavras
Artista chileno voltou a conquistar o público madeirense com humor, improviso e momentos inesperados
Veja os melhores registos da sua passagem pelo Madeira Street Arts Festival pela lente do fotojornalista Rui Silva (ASPRESS)
Há quem precise de palavras para fazer rir. Karcocha dispensa-as. Bastam-lhe os gestos, a expressividade e uma capacidade invulgar de transformar situações do quotidiano em momentos de pura diversão.
O artista chileno Gerardo Castro, de 44 anos, voltou a ser uma das grandes atracções do Madeira Street Arts Festival, levando a sua irreverência às ruas de Santa Cruz e ao Cais do Funchal. Pelo caminho, não faltaram gargalhadas, improvisos e interacções com o público, que voltou a render-se ao carismático arlequim.
O riso é uma linguagem universal. Não precisa de tradução.
Esta foi a quinta passagem de Karcocha pela Madeira, uma ilha que já considera praticamente sua. "Para mim, a Madeira já é quase uma segunda casa, porque tenho muitos amigos aqui", revelou em entrevista ao DIÁRIO.
Com mais de duas décadas de experiência e actuações em cerca de 70 países, o artista acredita que o segredo do seu espectáculo está na ligação que estabelece com as pessoas.
Na edição deste domingo do DIÁRIO, Karcocha revela, numa entrevista conduzida pela jornalista Sandra S. Gonçalves, como nasceu a personagem, os segredos da improvisação, as experiências que marcaram o seu percurso e a relação especial que mantém com a Madeira. "São as gargalhadas das pessoas que me dão energia", confessa.