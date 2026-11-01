Karcocha em imagens: a arte de fazer rir sem palavras

Há quem precise de palavras para fazer rir. Karcocha dispensa-as. Bastam-lhe os gestos, a expressividade e uma capacidade invulgar de transformar situações do quotidiano em momentos de pura diversão.

O artista chileno Gerardo Castro, de 44 anos, voltou a ser uma das grandes atracções do Madeira Street Arts Festival, levando a sua irreverência às ruas de Santa Cruz e ao Cais do Funchal. Pelo caminho, não faltaram gargalhadas, improvisos e interacções com o público, que voltou a render-se ao carismático arlequim.

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O riso é uma linguagem universal. Não precisa de tradução.

Esta foi a quinta passagem de Karcocha pela Madeira, uma ilha que já considera praticamente sua. "Para mim, a Madeira já é quase uma segunda casa, porque tenho muitos amigos aqui", revelou em entrevista ao DIÁRIO.

Com mais de duas décadas de experiência e actuações em cerca de 70 países, o artista acredita que o segredo do seu espectáculo está na ligação que estabelece com as pessoas.

Na edição deste domingo do DIÁRIO, Karcocha revela, numa entrevista conduzida pela jornalista Sandra S. Gonçalves, como nasceu a personagem, os segredos da improvisação, as experiências que marcaram o seu percurso e a relação especial que mantém com a Madeira. "São as gargalhadas das pessoas que me dão energia", confessa.