"Álcool é o principal problema de saúde pública"

O álcool continua a ser “o principal problema de saúde pública” na Madeira, afirmou hoje o psiquiatra Luís Filipe, à margem da VI Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira, na Casa de Saúde São João de Deus, no Trapiche.

O especialista alertou, contudo, para a perigosidade das novas substâncias psicoactivas, que podem provocar “perturbações psiquiátricas agudas e bastante graves” logo no primeiro consumo, algumas “irreversíveis”.

Outra preocupação crescente são as dependências associadas à Internet e às redes sociais. Luís Filipe chamou a atenção para o papel da inteligência artificial, que considera “muito mais indutora do próprio consumo” ao identificar preferências e hábitos dos utilizadores.

Albuquerque alerta para riscos da dependência digital Presidente do Governo Regional diz que novas dependências podem provocar “grandes distúrbios emocionais” e defende prevenção “a montante”

Dependências já não se resumem às drogas Irmão João Paulo defende resposta integrada e cooperação entre as regiões da Macaronésia

O psiquiatra defendeu uma abordagem que vá além do tratamento da substância, envolvendo também as condições económicas, profissionais, familiares e habitacionais. “Se eu recaio, tenho dificuldades económicas, não tenho casa, estou com problemas familiares”, exemplificou, alertando que ignorar estes factores aumenta o risco de recaída.

Sobre as novas drogas, recordou que o fenómeno ganhou expressão na Madeira a partir de 2012 e defendeu que a proibição passe a abranger grupos de substâncias, em vez de cada composto individualmente.