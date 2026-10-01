Madeira junta-se aos Açores no Festival LUME

A gastronomia madeirense vai estar representada na primeira edição do Festival LUME, que decorre no próximo dia 3 de Outubro, na Vila das Lajes do Pico, através do chef César Abreu Vieira, do restaurante Audax.

O chef junta-se ao evento promovido na ilha do Pico, que pretende afirmar-se como um ponto de encontro entre gastronomia e cultura atlântica. O Audax, projecto madeirense distinguido pelo Guia Michelin e com um Sol no Guia Repsol, levará assim a representação da Madeira a uma iniciativa que reúne chefs, produtores e outros agentes ligados à gastronomia.

Organizado em torno da valorização do património açoriano, o Festival LUME combina cozinha ao vivo, debates, vinhos locais, workshops e manifestações artísticas. A iniciativa tem como propósito colocar os produtos, as técnicas e as tradições do território no centro da programação.

Os chefs Rafael Ávila Melo e Franco Pinilla, curadores do festival e responsáveis pelo restaurante Bioma, defendem que o evento pretende "trazer a cozinha para a rua e colocar o território no centro da celebração", criando um espaço de encontro entre a comunidade e os diferentes intervenientes da gastronomia.

Também a presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, Ana Brum, considera que a iniciativa contribui para valorizar o património imaterial. "A criação do Festival LUME representa uma aposta clara na valorização do nosso património imaterial e na promoção das Lajes do Pico como um destino de referência no turismo gastronómico e cultural. É fundamental criarmos plataformas que deem palco aos nossos produtores e artesãos locais, envolvendo diretamente a comunidade nas dinâmicas de desenvolvimento do concelho", referiu.