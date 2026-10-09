Festival de Marionetas anima Funchal até domingo

O Festival de Marionetas e Formas Animadas (MARIOFA) iniciou, esta quinta-feira, a sua 8.ª edição, com um programa diversificado que levou a magia das marionetas e das formas animadas a diferentes espaços culturais da Madeira.

Até 11 de Outubro, o festival cruza marionetas, teatro de sombras e de máscaras, música, luz e participação, proporcionando ao público experiências artísticas que estimulam a imaginação, a criatividade e o encontro entre diferentes linguagens performativas.

No primeiro dia, o Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS) voltou a integrar o percurso do festival, ampliando os espaços de encontro entre artistas e público. A programação contou também com a participação da Equipa de Animação da DSEAM, reforçando a ligação do MARIOFA à criação e à animação artística local.

Entre os destaques estiveram Papa Mundos – Teatro de Sombras e Outras Inexistências, da companhia açoriana Vum Teatro, e Robi – O Robô que Aprendeu a Ser Amigo, de Natércia e Carina Teixeira, que regressaram ao festival, explorando novas possibilidades de manipulação e expressão através das marionetas.

A programação incluiu ainda o workshop 'Introdução ao Teatro de Marionetas de Luva Chinês', orientado por Mark Whitaker, proporcionando aos participantes um contacto mais próximo com esta tradição artística.

Durante a tarde, o Jardim Municipal recebeu Bichos, uma criação de Clive Chandler, Alison Duddle e Aquarela, que convidou o público a descobrir personagens em diferentes espaços da cidade, algumas delas à espera das mãos dos participantes para ganharem vida.

Já ao final do dia, o espetáculo Silent Bea(s)ts, de Clive Chandler, apresentado no Largo do Socorro, junto ao Barreirinha Bar Café, propôs uma experiência artística que cruzou música, sombras, expressão e marionetas, inspirada no universo de Where the Wild Things Are.

Na sexta-feira, a programação prosseguiu com novas propostas. No Teatro Municipal Baltazar Dias, o destaque foi Cardboard Carnival, da companhia britânica Lempen Puppet Theatre, uma performance inspirada na obra Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns.

O público pôde ainda descobrir as ternurentas marionetas de Agostinho e Felicidade, da companhia Cia Boca de Cão, num espetáculo que conquistou os espectadores através da expressividade, da delicadeza e da magia das suas personagens.

Outro dos momentos marcantes desta edição é Quinta das Luzes, uma criação colectiva com direcção artística de Alison Duddle e da Associação Nuvem Aquarela, apresentada no Museu Quinta das Cruzes. Esta estreia assinala a presença do MARIOFA, pela primeira vez, neste espaço museológico, com uma criação de marionetas iluminadas que celebra os 50 anos da Autonomia da Madeira, reunindo artistas locais e de diferentes nacionalidades.

No sábado, o festival continua a levar a arte a diferentes espaços do Funchal, aproximando-a do público e convidando famílias, crianças e curiosos a participar nesta celebração cultural.

A manhã começa, às 10 horas, no Mercado dos Lavradores, com Agostinho e Felicidade, da Cia Boca de Cão. Pelas 11h00, o Jardim Municipal recebe Teatro Dom Roberto, da companhia açoriana Vum Teatro, seguindo-se, às 11h30, Festival! Circo de Marionetas Chinês, de Mark Whitaker. Às 11h45, no Auditório do Jardim Municipal, será apresentado Robi – O Robô que Aprendeu a Ser Amigo, de Natércia Teixeira e Carina Teixeira.

Durante a tarde, o Teatro Municipal Baltazar Dias volta a ser palco do festival, com Cardboard Carnival, às 15h30, seguindo-se, às 16h15, Bichos, de Clive Chandler, Alison Duddle e Aquarela.

Às 19 horas, o Museu Quinta das Cruzes recebe Quinta das Luzes, de Alison Duddle, Nuvem Aquarela e convidados, uma criação que celebra os 50 anos da Autonomia da Madeira através da luz, da criatividade e da arte das marionetas.

A programação do MARIOFA prolonga-se até domingo, 11 de Outubro, com atividades no espaço EchooMadeira, no Chão das Feiteiras, convidando o público a continuar a descobrir o universo das marionetas e das formas animadas. Às 10 horas, realiza-se o workshop 'Robertins', proporcionando aos participantes uma oportunidade de contacto com as técnicas e a criatividade associadas à arte da marioneta. Pelas 11 horas, o público poderá assistir a Bichos e Levadeiro, numa proposta que dá continuidade à exploração artística e à interação com diferentes formas de expre

O MARIOFA conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, bem como das Câmaras Municipais do Funchal e da Calheta, cujo contributo é importante para a promoção e dinamização cultural da Região.

Ao longo desta 8.ª edição, o MARIOFA reafirma-se como um espaço de encontro, partilha e descoberta, valorizando as artes performativas e promovendo o contacto entre artistas, comunidades e públicos de diferentes gerações.

Entre marionetas, sombras, música e luz, o festival celebra a imaginação e demonstra como a cultura pode ganhar vida em diferentes espaços, aproximando as artes das comunidades e proporcionando experiências artísticas a públicos de todas as idades.