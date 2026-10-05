IL critica Seguro por pedir reformas mas elogiar entendimentos entre PSD e PS

A IL criticou hoje o discurso do Presidente da República nas comemorações da implantação da República, por defender a necessidade de reformas, mas elogiar um entendimento entre o PSD e o PS relativamente ao próximo Orçamento do Estado.

"Foi um discurso interessante em que o senhor Presidente da República diz aquilo que a Iniciativa Liberal anda a dizer há anos, que é preciso avançar, é preciso reformar, tem que se ir à raiz dos problemas para que sejam resolvidos, não podemos andar com pensos rápidos", começou por afirmar aos jornalistas a deputada da IL Angélique da Teresa, no final da cerimónia de comemoração do 116.º aniversário da implantação da República, na Praça do Município, em Lisboa.

A deputada liberal acrescentou ainda que espera "que o primeiro-ministro tenha ouvido com toda a atenção" o discurso de António José Seguro e "que tenha levado o recado para o Governo, para que deixe de ter medidas propagandistas e que, de facto, comece a resolver os problemas do país".

"Pena foi, depois, no discurso do senhor Presidente da República, termos ouvido o contrário, que é elogiar o entendimento entre o PS e o PSD relativamente a um orçamento que nem sequer é conhecido e, portanto, assim, efetivamente, não vamos conseguir reformar nada", ressalvou.

Para a IL, o Governo "não tem a coragem necessária para fazer as reformas que o país tanto necessita", exemplificando com o estudo sobre a Segurança Social e sobre as reformas para os futuros pensionistas "que, mais uma vez, vai ficar na gaveta".

O Presidente da República pediu hoje uma nova cultura política de compromissos interpartidários para várias legislaturas, defendeu a importância da estabilidade política e saudou a aproximação entre Governo PSD/CDS-PP e PS sobre o Orçamento do Estado.