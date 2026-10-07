Madeira na curadoria do novo Festival Literário de Viseu

A Madeira está representada na primeira edição do Festival Literário Internacional de Viseu (FLIV), que decorre até 11 de Outubro, através da professora, investigadora e escritora Luísa Antunes Paolinelli, da Universidade da Madeira (UMa), que integra a equipa de curadoria do novo festival.

A presença regional é reforçada pela participação da UMa e da ADEGI – Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais e Insulares, ambas entidades parceiras do evento promovido pela Câmara Municipal de Viseu.

Luísa Antunes Paolinelli partilha a curadoria com Paulo Alexandre Sousa Santos, ligado à programação de festivais literários, nomeadamente ao FÓLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos, e Teresa Adão, escritora, investigadora e directora literária das Edições Esgotadas.

Sob o mote "Antes que seja tarde", o FLIV pretende afirmar-se como um novo evento-âncora da agenda cultural de Viseu e colocar a cidade no circuito dos grandes encontros literários nacionais e internacionais. A primeira edição reúne, ao longo de dez dias, 174 participantes e 218 sessões, 92 das quais dirigidas às escolas.

A programação inclui 35 mesas de debate, 18 apresentações, oito lançamentos de livros, concertos, exposições e oficinas, distribuídos por vários espaços da cidade. Entre os participantes estão escritores, investigadores, jornalistas e outros agentes culturais, com nomes como Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, Ondjaki, Ana Paula Tavares, Antônio Torres e Raquel Varela.

O festival procura também levar a literatura para fora dos espaços culturais tradicionais, com iniciativas no centro histórico, escolas, lares e centros de dia, estabelecendo ligações à música, ao cinema, às artes visuais, à educação, à ciência e ao património.

A participação de Luísa Antunes Paolinelli na curadoria, a par da presença da Universidade da Madeira e da ADEGI entre as entidades parceiras, estabelece uma ligação entre a Região e este novo espaço de circulação literária, académica e cultural.

Professora, investigadora e escritora, Luísa Antunes Paolinelli desenvolve actividade académica na UMa e preside à ADEGI. O seu trabalho cruza investigação, ensino, criação literária e intervenção cultural, com particular incidência nas áreas da Literatura e dos Estudos Culturais, das literaturas e culturas lusófonas, da literatura e cultura madeirenses e dos diálogos culturais atlânticos.