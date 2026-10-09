Bem-estar mental e satisfação com a vida apresentaram valores positivos na Madeira

A direcção regional de Estatística da Madeira (DREM) divulga hoje dois novos indicadores para a Região Autónoma da Madeira (RAM) relativos à saúde mental da população residente com 15 ou mais anos. Estes indicadores foram obtidos a partir do Inquérito Nacional de Saúde 2025 (INS 2025), complementando os resultados anteriormente divulgados.

Índice de bem-estar mental superior nos homens

O índice de bem-estar mental constitui uma medida do bem-estar subjectivo, reflectindo a percepção que cada indivíduo tem sobre o seu estado de bem-estar nas duas semanas anteriores à entrevista. Este indicador integra cinco aspectos relacionados com o estado de espírito positivo, a tranquilidade, a vitalidade e energia, a sensação de descanso, o interesse e envolvimento no quotidiano.

Em 2025, a Madeira apresentou, para a população residente com 15 ou mais anos de idade, um índice de bem-estar mental de 74, valor superior ao observado a nível nacional que se fixou em 71. A análise por sexo evidencia níveis de bem-estar mental mais elevados entre os homens do que entre as mulheres, tendo o índice atingido 77 e 70, respectivamente.

Considerando a distribuição da população por grupos etários, os resultados indicam que o índice de bem-estar mental na RAM apresentou uma tendência decrescente. Os níveis mais elevados observaram-se na população entre os 15 e os 24 anos (82) e entre os 25 e os 34 anos (77). Em sentido contrário, os valores mais baixos registaram-se nos grupos etários dos 85 e mais anos (58) e dos 75 aos 84 anos (67). Esta tendência foi semelhante entre os homens e as mulheres. Porém, observou-se que nos homens o índice do grupo etário entre os 45 e os 54 anos (76) foi inferior ao dos grupos dos 35 aos 44 anos (79) e dos 55 aos 64 anos (78). Nas mulheres destacou-se uma situação semelhante, com o índice dos grupos dos 35 aos 44 anos a ser inferior ao dos grupos dos 25 aos 34 anos (74) e dos 45 aos 54 anos (73).

Satisfação com a vida mais elevada nos jovens

No âmbito do INS 2025, para a população com 15 ou mais anos, recolheu-se ainda informação de uma escala de avaliação da satisfação com a vida. Em 2025, a maioria da população residente na Região apresentava níveis de satisfação positivos. Cerca de três em cada cinco indivíduos com 15 ou mais anos (60,9%) manifestaram-se satisfeitos (37,0%) ou bastante satisfeitos (23,9%) com a vida, enquanto 17,9% referiram estar razoavelmente satisfeitos. Em oposição, os restantes mostraram algum grau de insatisfação com a vida, sendo que 7,2% referiram estar ligeiramente insatisfeitos e 3,8% insatisfeitos. A nível nacional, utilizando as categorias anteriores, constata-se um nível de satisfação inferior, com 57,2% da população a manifestar-se satisfeita ou bastante satisfeita e 14,3% ligeiramente insatisfeita ou insatisfeita com a vida.