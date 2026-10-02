Portas destaca valor estratégico da Madeira no Atlântico

Paulo Portas defende que a posição atlântica da Madeira e dos Açores acrescenta valor estratégico não apenas a Portugal, mas também à União Europeia, sobretudo num momento marcado por profundas alterações nos equilíbrios geopolíticos mundiais.

“A Madeira acrescenta valor a Portugal como um todo, e à Europa”, afirmou o antigo vice-primeiro-ministro, salientando que a dimensão atlântica e arquipelágica portuguesa proporciona à União Europeia “experiência, história, capacidades interessantes e relações boas” com os Estados Unidos.

Paulo Portas destacou também a transformação registada na Região ao longo de cinco décadas de autonomia. “Não há comparação entre a Madeira de há 51 anos e a Madeira de hoje”, afirmou, recordando as primeiras deslocações ao arquipélago e as diferenças face à realidade actual.

“Comparem a luminosidade que a Madeira tem hoje com o que a autonomia proporcionou à Madeira”, desafiou.

A guerra na Ucrânia foi outro dos temas abordados. Portas classificou o conflito como resultado do “imperialismo russo” e destacou a capacidade da Ucrânia para resistir à invasão durante mais de quatro anos.

“Tenho a certeza de que, se Putin não for travado na Ucrânia, vai ter a tentação de passar a fronteira da União Europeia e da NATO com os Bálticos”, advertiu Paulo Portas, enquadrando o conflito num cenário internacional em profunda mudança.