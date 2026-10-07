Educação promove tertúlia para debater a saúde mental nas organizações

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direcção Regional de Educação promovem a tertúlia 'Conversas que Sustentam: a Saúde Mental nas Organizações', que se realizará no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, na sexta-feira, 9 de Outubro, às 14 horas.

As organizações são hoje reconhecidas não apenas como espaços de produtividade e realização, mas também como contextos com um impacto significativo na saúde emocional, na motivação, nas relações interpessoais e na qualidade de vida das pessoas (Organização Mundial da Saúde, 2022). Factores como o stress, a sobrecarga laboral e os desafios de conciliação entre a vida pessoal e profissional reforçam a importância de promover culturas organizacionais mais humanas, empáticas e promotoras de saúde (International Labour Organization & Organização Mundial da Saúde, 2022; European Agency for Safety and Health at Work, 2023). Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Neste contexto, esta iniciativa assume "particular pertinência" num contexto em que o bem-estar psicológico dos trabalhadores se afirma como uma dimensão central para as instituições, empresas e comunidades.

'Conversas que Sustentam' pretende constituir um espaço de reflexão, partilha e diálogo sobre a importância da promoção da saúde mental nos contextos de trabalho. Ao reunir diferentes perspectivas e experiências, a iniciativa procura contribuir para uma maior sensibilização para a construção de organizações onde o cuidado com as pessoas seja reconhecido como um elemento essencial do desenvolvimento, da inovação e da sustentabilidade social. Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

O programa do evento inicia-se às 14h15 com a sessão de abertura, a cargo do director regional de Educação, João Costa e Silva. O encontro será moderado por Deodato Rodrigues, do Gabinete da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e contará com um painel de diversos convidados: Carlos Mendonça, director do Serviço de Psicologia do SESARAM, EPERAM; Livramento Silva, directora de Serviços de Apoio à Gestão e Organização da Direcção Regional de Educação; Luís Santos, psicólogo do Instituto de Segurança Social da Madeira com vasta experiência no apoio a famílias e protecção de crianças e jovens; Nuno Rodrigues, professor auxiliar na Universidade da Madeira e investigador em desempenho e bem-estar organizacional; e Ricardo Alves, professor na Universidade da Madeira, empresário e sócio-gerente da cadeia de lojas Flow.

A sessão culminará com uma síntese das principais reflexões partilhadas, centrada na importância da criação e consolidação de condições organizacionais que favoreçam o equilíbrio, a participação, a autonomia, o reconhecimento e o desenvolvimento de relações profissionais positivas.