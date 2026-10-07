Funchal reforça literacia e prevenção na saúde mental

O Município do Funchal assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, a 10 de Outubro, com um programa dedicado à sensibilização, à prevenção e à literacia, procurando aproximar esta temática da população e reforçar a importância do bem-estar psicológico.

As comemorações começam nos dias 10 e 11 de Outubro, com a iluminação a verde da fachada principal dos Paços do Concelho. A iniciativa pretende assinalar a efeméride e chamar a atenção para a necessidade de falar sobre saúde mental, combater o estigma associado às doenças mentais e promover uma sociedade mais informada e inclusiva.

O programa prossegue a 12 de Outubro, entre as 10 e as 11 horas, com uma Acção de Literacia em Saúde Mental, no Centro Comunitário do Funchal. A sessão será dinamizada pelas psicólogas Carla Faria e Cristina Alves e pretende criar um espaço de informação e reflexão sobre saúde mental.

Entre os objectivos da iniciativa está o reforço dos conhecimentos da população sobre esta área, nomeadamente na identificação de sinais de alerta e de situações em que poderá ser necessário procurar apoio especializado.

A programação municipal inclui ainda uma segunda Acção de Literacia em Saúde Mental, marcada para 14 de Outubro, entre as 11 e as 12 horas, na Universidade Sénior do Funchal. A sessão será novamente conduzida por Carla Faria e Cristina Alves.