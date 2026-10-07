SESARAM promove várias acções para assinalar Dia da Saúde Mental

No âmbito das comemorações do Dia da Saúde Mental, que se assinala no próximo sábado, 10 de Outubro, o Grupo de Trabalho para a Promoção da Saúde Mental do SESARAM promove, no dia 12 de Outubro, dois eventos, dedicados à reflexão e partilha de conhecimento nesta área, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O primeiro será o Seminário Regional de Saúde Mental, com início às 9 horas, que reunirá profissionais para debater temas como ‘Pensar o Futuro da Saúde Mental: Da Estratégia à Ação’, e ‘Cuidar em Saúde Mental: Desafios Actuais e Caminhos para o Futuro’.

Já durante a tarte haverá o Encontro Científico para Enfermeiros Especialistas em Saúde Mental e Psiquiátrica, que contará com duas conferências subordinadas aos temas 'Liberdade, Autonomia e Protecção: Os Desafios da Lei da Saúde Mental' e 'Enfermagem de Saúde Mental: Do Presente ao Futuro - Que Cuidados, Que Competências, Que Respostas?'.

Paralelamente a estas iniciativas, o Grupo de Trabalho para a Promoção da Saúde Mental lançou uma campanha de sensibilização dirigida a toda a comunidade. Sob o mote 'Juntos, fazemos da Saúde Mental uma prioridade', a campanha aposta na divulgação de materiais informativos e de consciencialização, que podem ser encontrados no Hospital Dr. Nélio Mendonça e no Centro de Saúde do Bom Jesus.

Por último, ainda por ocasião desta efeméride, vários edifícios da Região serão iluminados a cor verde no dia 10 de Outubro, no âmbito da iniciativa ‘Madeira Iluminada pela Saúde Mental’, igualmente promovida por este grupo.

Além da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e do SESARAM, associam-se a esta acção a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Centro de Reabilitação Psicopedagógico da Sagrada Família, a Casa de Saúde Câmara Pestana, a Casa de Saúde São João de Deus e as autarquias do Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Santa Cruz, Machico e Porto Santo, "reforçando o compromisso colectivo com a promoção da saúde mental na Região".