Wellness Month: um mês dedicado ao bem-estar no Castanheiro Boutique Hotel

Outubro é o mês em que o bem-estar assume um lugar de destaque no Castanheiro Boutique Hotel. Ao longo do Wellness Month, o Til Spa ganha especial protagonismo, reforçando a aposta do hotel em momentos dedicados ao relaxamento, ao cuidado pessoal e à tranquilidade.

Integrado no Castanheiro Boutique Hotel, o Til Spa foi concebido como um espaço dedicado ao equilíbrio e ao bem-estar, onde diferentes tratamentos e cuidados convidam a desligar da rotina e a reservar algum tempo para si. O reconhecimento do seu trabalho tem sido igualmente marcado por distinções nacionais atribuídas pelos Travel & Hospitality Awards.

Ao longo dos últimos anos, o Til Spa recebeu quatro prémios desta entidade: Spa do Ano 2020 em Portugal, Boutique Spa do Ano 2022 em Portugal, Boutique Spa do Ano 2023 em Portugal e, mais recentemente, Boutique Spa do Ano 2026 em Portugal.

A distinção de 2026 assume particular relevância por reforçar a continuidade de um percurso que tem vindo a ser reconhecido de forma consistente. O prémio Boutique Spa do Ano 2026 em Portugal distingue novamente o Til Spa entre os espaços de referência na área do bem-estar, acrescentando um quarto reconhecimento dos Travel & Hospitality Awards ao seu palmarés.

É também neste contexto que surge o Wellness Day, marcado para 10 de outubro, a partir das 16h00. Desenvolvido em conjunto com o Castanheiro Boutique Hotel, o programa será realizado no rooftop e está reservado exclusivamente a hóspedes do hotel e convidados. Ao longo da tarde, a equipa do Til Spa preparará uma sessão dedicada aos sentidos e ao relaxamento, acompanhada pela música de Emilie Mangoni e por um DJ Set de Vitor Freitas. O ambiente do rooftop será o cenário para uma tarde pensada para celebrar o bem-estar e assinalar um mês particularmente importante para o spa.

Com o Wellness Month, o Castanheiro Boutique Hotel volta a colocar o cuidado e o descanso no centro da sua programação, num convite a conhecer o Til Spa e a descobrir um espaço que tem vindo a afirmar-se também pelo reconhecimento conquistado ao longo dos anos. Para quem procura reservar algum tempo para si durante uma estadia na Madeira, outubro será uma ocasião particularmente indicada para conhecer este espaço.

Til Spa

Rua do Castanheiro 31, 9000-081, Funchal

Castanheiro Boutique Hotel, Piso -1

www.castanheiroboutiquehotel.com/til-spa

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