FinMadeira Summit estreia este sábado com debate sobre economia regional

A primeira edição do FinMadeira Summit realiza-se este sábado, 10 de Outubro, no Funchal, com nove oradores convidados para debater questões relacionadas com a economia e o futuro da Região. A iniciativa é promovida pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) e decorre entre as 14 e as 18 horas, na Sala da Investigação do Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

O programa está organizado em torno de quatro áreas: Zona Franca da Madeira, turismo e diversificação económica, empreendedorismo e habitação. Segundo a organização, o objectivo é aproximar estes temas da comunidade e promover a partilha de diferentes perspectivas sobre os desafios e as oportunidades da economia regional.

Entre os convidados estão João Rainho, cofundador e director de marketing da Nauta; Micaela Vieira, gestora de projectos da Startup Madeira; João Silva, consultor de produto e projectos da Nearsoft; e Miguel Gouveia, antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal e gestor de projectos.

Participam também Paulo Vieira, director da Direcção Regional de Estatística da Madeira; Élvio Camacho, investigador em Turismo e docente no ISAL e na Universidade da Madeira; André Barreto, director-geral da Quinta de São João; Nuno Teixeira, director comercial e de marketing da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM); e Sara de Sá Leão, responsável da Fairway Madeira.

A AJMC pretende envolver estudantes, jovens profissionais e a comunidade em geral, criando um espaço de discussão sobre matérias económicas com impacto na vida dos madeirenses e no desenvolvimento da Região.

A iniciativa conta com o apoio da Direcção Regional de Juventude, da SDM, da Startup Madeira e da Câmara Municipal do Funchal.

O encontro decorre na Sala da Investigação do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, na Rua do Matadouro, n.º 4.