Comportamentos aditivos e dependências em debate no Funchal

A Casa de Saúde S. João de Deus (Instituto S. João de Deus – Funchal), no Trapiche, recebe hoje e amanhã, a VI Convenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira e a II Convenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências da Macaronésia. O encontro reúne especialistas, profissionais de saúde, investigadores e representantes de vários territórios para debater os desafios associados às dependências, com enfoque na prevenção, tratamento e redução de danos.

Ao longo dos dois dias serão abordados temas como o consumo de álcool e de substâncias lícitas e ilícitas na Madeira e noutros territórios da Macaronésia, drogas de síntese, canabinoides, saúde mental, prevenção junto das novas gerações e impacto dos jogos nos jovens. O programa contempla ainda a intervenção junto de mulheres com perturbações associadas ao consumo de substâncias, bem como a relação entre comportamentos aditivos, segurança pública, actividade física e PHDA.

A convenção, que decorre no Auditório São Bento Menni, procura promover a partilha de experiências entre diferentes territórios da Macaronésia e contribuir para respostas mais integradas aos comportamentos aditivos e dependências. O programa termina, na sexta-feira, com uma Marcha pela Saúde Mental, marcada para as 17h30.

Os trabalhos das Convenções têm início agendado para as 9h30 desta quinta-feira, com a conferência 'Substâncias Psicoativas e Sexualidade: Entre o prazer e o crime', por Félix de Carvalho. O programa completo do evento pode ser consultado na página do Instituto S. João de Deus – Funchal.

Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda de hoje, 8 de Outubro.

Agenda

09h30 - reunião de vereação da Câmara Municipal do Funchal, nos Paços do Concelho.

10h30 - Apresentação do livro de banda desenhada e inauguração de uma exposição sobre a mesma obra 'O Lugar onde Somos - 50 anos da Assembleia Legislativa da Madeira (1976 - 2026)’, de Roberto Macedo Alves, no âmbito da ‘Semana da Região Autónoma da Madeira na Assembleia da República’. O programa comemorativo termina às 18h00, com os 'sabores da Madeira', que conta com um momento musical com André Santos e Guilherme Gomes (NAPA), no Jardim das Oliveiras.

18h00 - lançamento do livro ‘O Teu Cozinheiro', de Rui Miguel Moreira, na Biblioteca Municipal do Funchal.

20h00 - Festa do Senhor dos Milagres, em Machico. O início da tradicional procissão está agendado para as 20 horas.

21h00 - Concerto dos ‘The Gift’, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Efemérides

1891 - É criado o primeiro hospital veterinário em Lisboa.

1910 - São promulgados os decretos que põem fim aos domínios das ordens religiosas em Portugal, no âmbito da consagração do Estado laico.

1912 - I Guerra dos Balcãs. Montenegro, Bulgária, Sérvia e Grécia unem-se contra a Turquia.

1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler promulga a anexação da Polónia.

1949 - Tentativa de golpe contra a ditadura do Estado Novo, liderada pelo almirante José Mendes Cabeçadas.

Foto DR

1961 - O futebolista Eusébio estreia-se na selecção portuguesa e marca um golo no jogo com o Luxemburgo a contar para a eliminatória do Campeonato do Mundo de 1962.

1967 - O guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara é capturado na Bolívia. Foi um dos ideólogos e comandantes que lideraram a Revolução Cubana (1953-1959), que levou a um novo regime político em Cuba.

1984 - Maria Branca dos Santos, mais conhecida por D. Branca, é detida sob a acusação de burla.

1991 - A Croácia e a Eslovénia desfrutam do primeiro dia de independência face ao resto da Jugoslávia. As duas repúblicas declararam a independência a 25 de junho, mas concordaram em julho numa moratória de três meses quanto à separação, correspondendo aos esforços de paz da Comunidade Europeia. O prazo limite expirou à meia-noite e nenhuma das repúblicas hesitou em reclamar a total independência.

1998 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor português José Saramago, autor de "Memorial do Convento".

1999 - Milhares de pessoas assistem ao funeral da fadista Amália Rodrigues, no cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Foto Fundação Amália Rodrigues

2001 - Começam as operações de resgate do submarino nuclear russo Kursk, naufragado a 12 de agosto de 2000 no mar Barents.

2004 - O sorteio do Euromilhões passa a integrar as apostas realizadas em Portugal através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

2005 - Um terramoto no Paquistão, com a magnitude de 7,6 graus na escala de Richter, causa mais de 30 mil mortos.

2008 - O governo britânico anuncia um plano de apoio ao sistema bancário do país equivalente a uma nacionalização parcial. O plano passa por uma linha de crédito de 200 mil milhões de libras (260 mil milhões de euros) e uma injeção de capital que poderá ir até 50 mil milhões de libras (65 mil milhões de euros) em vários bancos.

2015 - O ex-ministro socialista Armando Vara, arguido na "Operação Marquês", deixa de estar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, ficando em liberdade provisória mediante pagamento de uma caução.

2019 - O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, é nomeado presidente do XIII Governo Regional, no mesmo dia em que assina com o CDS um acordo para a formação de um executivo de coligação.

Acordo de coligação entre CDS e PSD foi assinado a 8 de Outubro de 2019., Foto Hélder Santos/ASPRESS

2024 - Os ministros das Finanças da União Europeia dão 'luz verde' a uma alteração no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal para mais investimentos digitais, ecológicos e sociais, agora num montante total de 22,2 mil milhões.

Pensamento do dia