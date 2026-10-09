Investigadora madeirense debate longevidade no Porto

A representante da Região Autónoma da Madeira no Conselho Económico e Social (CES), Maria Isabel Santos, participa no próximo dia 12 de Outubro, no Porto, na segunda sessão do ciclo de conferências "Novas Sociedades Longevas – Um Debate para o Futuro", promovido por aquele órgão.

Subordinada ao tema "Para Onde Vamos", a conferência realiza-se na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda e integra o projecto "Novas Sociedades Longevas", que procura aprofundar o conhecimento sobre os impactos económicos e sociais do aumento da longevidade e contribuir para a reflexão sobre as respostas que esta transformação exige das políticas públicas.

O Conselho Económico e Social é o órgão constitucional de consulta e concertação social nos domínios das políticas económica e social, reunindo representantes dos parceiros sociais e de diferentes sectores da sociedade portuguesa, incluindo as Regiões Autónomas. Maria Isabel Santos integra o CES como representante efectiva da Região Autónoma da Madeira.

O projecto "Novas Sociedades Longevas" tem por base três estudos dedicados à Economia da Longevidade, à Economia do Cuidado e à Esperança de Vida e Anos de Vida Saudável. Estes trabalhos sustentam a reflexão desenvolvida pelo CES e o Parecer sobre as Novas Sociedades Longevas, actualmente em discussão.

O ciclo de conferências organiza-se em torno de três questões — "Onde Estamos?", "Para Onde Vamos?" e "O Que Devemos Fazer?" —, procurando passar do diagnóstico à identificação de prioridades e de respostas para o futuro.

Na sessão do Porto, Maria Isabel Santos integrará a mesa-redonda "Do Parecer às Prioridades", dedicada à discussão das medidas a considerar perante as transformações associadas à longevidade. A sessão será moderada por Álvaro Beleza, presidente do Conselho Coordenador da SEDES, e contará também com André Trindade, presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, Carolina Nogueira, subdirectora-geral do PlanAPP, Inês Matos, presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, e Clara Marques Mendes, secretária de Estado da Acção Social e da Inclusão.

O programa inclui ainda intervenções de Luís Pais Antunes, presidente do CES, e de Maria João Guedes, vice-presidente daquele órgão, presidente da Comissão Especializada Temporária para a Longevidade e relatora do Parecer "Novas Sociedades Longevas".

Assistente social de formação, Maria Isabel Santos é doutorada em Serviço Social e pós-doutorada em Desenvolvimento Humano Integral pela Universidade Católica Portuguesa. O seu percurso académico e de investigação tem incidido sobretudo sobre a história e identidade do Serviço Social, as políticas sociais, o desenvolvimento humano e os desafios societários contemporâneos.

Integra actualmente a Universidade Católica Portuguesa, no âmbito da sua actividade académica e de investigação, tendo também leccionado na Universidade da Madeira. No plano partidário, coordena o Gabinete de Estudos e Estratégia do JPP, estrutura dedicada à análise, reflexão e apoio à formulação estratégica do partido em diferentes domínios da intervenção pública.

A participação na conferência permitirá igualmente levar a perspectiva das Regiões Autónomas a esta reflexão nacional, num domínio em que as desigualdades territoriais, o acesso às respostas sociais e de saúde e as características específicas dos diferentes territórios assumem particular relevância.

Enquanto investigadora, docente universitária e representante da Madeira no CES, Maria Isabel Santos desenvolve também trabalho de análise e formulação de propostas sociais e económicas através do Gabinete de Estudos e Estratégia do JPP. Esta estrutura procura reforçar a capacidade de estudo, planeamento e intervenção política do partido, contribuindo para a preparação de respostas concretas e inovadoras aos desafios da transição demográfica.