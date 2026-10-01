Calheta Granfondo estreia-se com uma centena de ciclistas

A Calheta recebe no próximo dia 5 de Outubro a primeira edição do Calheta Granfondo, prova de ciclismo que deverá reunir cerca de uma centena de participantes e que pretende também contribuir para a promoção do concelho enquanto destino de turismo activo.

Com partida e chegada na Ponta do Pargo, a competição disponibiliza duas distâncias. O Granfondo terá 116 quilómetros, enquanto o Mediofondo será disputado ao longo de 77 quilómetros.

A iniciativa, apoiada pela Câmara Municipal da Calheta, foi apresentada esta manhã no salão nobre dos Paços do Concelho. A presidente da autarquia, Doroteia Leça, destacou a possibilidade de a prova atrair atletas e visitantes e, simultaneamente, dar a conhecer diferentes paisagens do município.

“O turismo desportivo tem crescido muito nos últimos anos e o ciclismo é uma forma de fomentar isso mesmo, trazendo uma mais-valia à Região, mas de modo especial ao nosso concelho”, afirmou.

Doroteia Leça salientou igualmente a importância do investimento municipal no desporto, quer ao nível do bem-estar da população, quer na promoção da actividade física junto das gerações mais novas.

“Quando a Câmara e as instituições apoiam o desporto, é a pensar na diversão e no bem-estar dos mais velhos, mas também, de uma forma especial, em incutir o desporto como modo de vida nas nossas crianças”, referiu.

A autarca agradeceu à Associação Cultural e Desportiva da Ponta do Pargo o desafio lançado ao município e considerou adequada a realização de uma primeira edição com uma dimensão que permita avaliar a experiência antes de um eventual crescimento da prova nos próximos anos.

A apresentação contou ainda com a presença do vice-presidente da Câmara, Norberto Sardinha, e de representantes da Junta de Freguesia da Calheta, Associação Cultural e Desportiva da Ponta do Pargo, Associação de Ciclismo da Madeira, organização da prova e PSP.