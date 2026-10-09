Madeira procura atrair investimento belga para tecnologia, saúde e economia azul

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, apresentou, ontem, aos dirigentes e empresários da Bélgica e do Luxemburgo oportunidades de investimento nas áreas da tecnologia, saúde, longevidade e bem-estar e das economias azul e verde, num encontro realizado no âmbito de uma missão empresarial que termina hoje.

"Esta foi mais uma oportunidade para tentar captar investimento externo para a Região", afirmou o governante, após a reunião com a delegação da Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP), destacando o interesse dos participantes em novas oportunidades de negócio.

José Manuel Rodrigues explicou que apresentou o quadro económico e financeiro da Madeira e identificou sectores com potencial para contribuir para a diversificação da economia regional.

Tive a oportunidade de apresentar algumas oportunidades de negócio e que podem vir, obviamente, a interessar a estes empresários belgas e também do Luxemburgo José Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia

Na apresentação aos empresários, o secretário regional destacou que a Madeira tem "um orçamento equilibrado entre receitas e despesas, com contas certas", apontando uma dívida pública correspondente a 60% do Produto Interno Bruto (PIB) e um crescimento da economia há 64 meses consecutivos.

O governante referiu ainda um indicador relativo ao PIB regional "na ordem dos 107%" da média nacional.

Organizada pela Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, em parceria com a Câmara de Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa, a missão decorre entre 5 e 9 de Outubro, em Lisboa e no Funchal, reunindo empresários e dirigentes de empresas com actividade na Bélgica e em Portugal.

Na Região, a missão empresarial foi acompanhada pela Invest Madeira, Agência para a Internacionalização e Investimento, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, que facilitou os contactos da delegação com entidades públicas, empresas e membros do Governo Regional, apoiando a identificação de oportunidades de negócio e investimento e a aproximação entre os participantes e o tecido empresarial madeirense.

A iniciativa pretende promover contactos directos com empresas, entidades públicas e organizações empresariais portuguesas, identificar oportunidades de negócio, investimento e cooperação e reforçar as ligações entre os meios empresariais português e belga.

A delegação é liderada pela presidente da CCBP, Kathleen Figueiredo Laissy, e integra também o presidente da Câmara de Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa, Jo Smets, fundador da empresa tecnológica BluePanda.

Entre os participantes encontram-se representantes de empresas e profissionais ligados à transformação digital, inteligência artificial, cibersegurança, financiamento europeu, inovação, internacionalização de vinhos e produtos gastronómicos, arquitectura paisagística, serviços jurídicos e investimento imobiliário.