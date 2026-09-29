Orquestra de Bandolins encerra festival no Algarve
A Orquestra de Bandolins da Madeira vai protagonizar, esta quinta-feira, 1 de Outubro, o concerto de encerramento do 13.º Festival Internacional de Lagoa, no Algarve. A actuação está marcada para as 19 horas, no Auditório Carlos do Carmo.
O convite partiu da Associação de Guitarra de Lagoa, presidida por Eudoro Grade, e assinala o regresso da formação madeirense ao festival dez anos depois da última participação.
A Orquestra desloca-se ao Algarve com 19 elementos e apresentará o programa musical resultante do estágio realizado no âmbito do 2.º Festival de Artes Eurico Martins, que decorreu no Funchal em Junho. O concerto servirá também de homenagem ao maestro Eurico Martins, impulsionador da formação e autor de uma vasta obra artística.
O Festival Internacional de Lagoa decorre desde 18 de Setembro e reúne vários músicos e formações nacionais e internacionais.
Actualmente sob a direcção artística do maestro André Martins, a Orquestra de Bandolins da Madeira mantém actividade ininterrupta há 30 anos. Na temporada 2026/2027 realiza concertos semanais no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e na Igreja Inglesa do Funchal.
A deslocação ao Algarve conta, entre outros apoios, com o programa CIRCULAR, da Câmara Municipal do Funchal, e com a colaboração das câmaras do Funchal e de Lagoa e da Direcção Regional da Cultura.