Farioli exige FC Porto alerta na Madeira e afasta desculpas com relvado

O treinador do FC Porto antecipou hoje dificuldades na visita ao Marítimo, na oitava jornada da I Liga de futebol, sem se desculpar com o relvado, e pediu atenção no regresso após a pausa para as seleções.

"É uma equipa que, historicamente, gera sempre problemas ao FC Porto. É uma das deslocações mais complicadas", afirmou o italiano, destacando o trabalho do treinador Mitchell van der Gaag e das três recuperações de desvantagens dos madeirenses nos últimos minutos.

O FC Porto, líder da I Liga, com 21 pontos, visita o Marítimo, 11.º, com oito, no sábado, a partir das 18:00, no Estádio do Marítimo, num jogo que vai ser arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.

Sobre o relvado do recinto madeirense, manifestou a expectativa de que a interrupção tenha permitido melhorar as condições, mas rejeitou justificações: "Não há desculpas e teremos de arranjar ferramentas para contornar".

Farioli reconheceu a dificuldade de recuperar rotinas, após "cerca de 20 dias com jogadores espalhados pelo mundo", mas mostrou confiança no grupo e elogiou a sessão de quinta-feira, que classificou como "um dos melhores" treinos de sempre.

"Esta pausa interrompeu a dinâmica dos resultados, mas não em termos de ambição", vincou, pedindo "a mentalidade certa" para enfrentar oito jogos até à próxima interrupção.

Na frente ofensiva, considerou "um bom problema" ter três pontas de lança disponíveis, apontando André Silva como o mais apto e defendendo prudência na utilização de Samu, após uma lesão prolongada.

"O regresso de Samu um momento de entusiasmo, mas isso não deve apressar a recuperação. Vamos usá-lo, mas tendo em conta as limitações da carga que pode sofrer", explicou, valorizando também os minutos de Giménez na seleção e a necessidade de lhe transmitir confiança.

A pausa permitiu recuperar a maioria dos lesionados, embora alguns jogadores continuem dependentes de avaliação no último treino.

"Muito tempo depois, estamos quase com a equipa completa para enfrentar este período difícil", salientou.

O treinador assumiu-se satisfeito com a renovação de William Gomes, a quem elogiou a evolução.

Quanto às contas negativas do clube, considerou claras as explicações da administração e defendeu que o FC Porto está numa situação melhor do que quando André Villas-Boas assumiu a presidência.

Farioli recusou ainda tomar posição sobre o caso de Cristiano Ronaldo na seleção, por não ter informação suficiente, mas disse confiar no trabalho de Jorge Jesus na equipa das 'quinas'.