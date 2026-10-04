Juventude CH-Madeira exige Conselho Municipal de Juventude activo na Ribeira Brava

A coordenadora da Juventude Chega Madeira exige, através de comunicado, um Conselho Municipal de Juventude activo, na Ribeira Brava, e desafia a JSD a concentrar-se nos problemas reais dos ribeira-bravenses. Renata Rocha aponta que a designação de representantes para esse Conselho não pode ser confundida com a criação do mesmo, muito menos transformada numa conquista partidária.

Em causa estão declarações do presidente da JSD Ribeira Brava, Diogo Duarte. “Os jovens não precisam de saber quem fica com os louros. Precisam de um Conselho que funcione, que os ouça e que transforme propostas em soluções concretas", afirma a também deputada municipal.

A autarca deixa também um desafio à JSD e ao Executivo Municipal: "se existe disponibilidade para comunicados e disputas políticas, que exista igualmente para responder aos agricultores da Rua dos Dragoeiros, esclarecer a situação das tampas das condutas de regadio, alegadamente prometidas, e apresentar prazos concretos para a conclusão das intervenções."

“Os jovens precisam de habitação, emprego, transportes e oportunidades. Os agricultores precisam de soluções, os comerciantes de respostas e os moradores de obras concluídas. É disso que a política municipal deve tratar", termina, acrescentando não procurar protagonismo, mas sim respostas.