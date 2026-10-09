67 acidentes e 24 feridos ligeiros em uma semana nas estradas da Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou 67 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 2 e 8 de Outubro, dos quais resultaram 24 feridos ligeiros e um ferido grave.

Segundo o balanço divulgado há instantes, o Funchal voltou a ser o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 27 acidentes e 11 feridos ligeiros registados durante o período em análise.

Quanto à tipologia dos sinistros, foram contabilizadas 52 colisões, 12 despistes, um atropelamento e dois outros acidentes classificados como 'outros'.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou várias operações que culminaram na detenção de seis pessoas por crimes relacionados com a condução.

De acordo com a autoridade policial foram realizadas três detenções por condução em estado de embriaguez, duas por condução sem habilitação legal e um por condução em estado de embriaguez e sem habilitação legal.