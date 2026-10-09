Dois feridos ligeiros em colisão entre duas composições do Metro em Almada
Duas pessoas sofreram hoje de manhã ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre duas composições do Metropolitano Sul do Tejo, em Almada, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da proteção civil.
"Duas composições do Metro Sul do Tejo colidiram hoje de manhã na Avenida Bento Gonçalves, em Almada. Há dois feridos ligeiros, que estão [às 08:30] a ser assistidos no local", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.
De acordo com a fonte, a linha do Metro está interrompida e há condicionamentos rodoviários.
O alerta para a colisão foi dado às 07:20, encontrando-se no local às 08:30, nove operacionais, com o apoio de quatro veículos.
A mesma fonte disse desconhecer as causas do acidente.