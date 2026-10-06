Semana da Região Autónoma da Madeira abre hoje na Assembleia da República

A Semana da Região Autónoma da Madeira tem início hoje, na Assembleia da República, prolongando-se até dia 8 de Outubro. O evento insere-se nos 50 anos da Autonomia da Região.

A abertura oficial acontece pelas 18 horas, com uma visita à exposição fotográfica ’50 Anos da Autonomia’, que acompanha a obra ’50 Anos da Autonomia Regional 1976-2026’, com curadoria de Rui Carita, no Salão Nobre.

Outros destaques da agenda:

10h00 - Celebração do Dia do Idoso – 3.º Encontro 'A Idade é um Número', promovida pela Associação Casa do Voluntário, no Parque Urbano da Nazaré.

10h00 - José Manuel Rodrigues preside à sessão de abertura das Jornadas Regionais da Qualidade – Madeira, promovidas pela Direção Regional do Comércio, Indústria e Qualidade, no Colégio dos Jesuítas

16h00 - Governo Regional assina, no salão nobre do Executivo, à Avenida Zarco, 17 contratos-programa com as 17 entidades de Economia Social que executam no terreno o PROGRAMA PROAGES II. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente no evento.

17h00 – Celebração do Dia Mundial da Arquitectura, na Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos.

19h45 – Jogo Marítimo - Bidasoa Irun, da EHF European League, no Pavilhão do Marítimo.

Efemérides

1889 - Abre o cabaré Moulin Rouge, em Paris, França.

1908 - A Áustria-Hungria anexa a Bósnia e a Herzegovina.

1910 - A República Portuguesa é proclamada no Porto.

1912 -- Morre, aos 83 anos, Auguste-Marie-François Beemaert, advogado, e político belga, Prémio Nobel da Paz em 1909.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Forças francesas ocupam Beirute.

1927 - Estreia do primeiro filme comercial sonoro "The Jazz Singer", com Al Johnson, em Nova Iorque.

1939 - Adolf Hitler nega a intenção de entrar em guerra com a França e o Reino Unido, numa comunicação ao Reichstag.

1955 -- O Citroën DS 19 faz a sua aparição no Grand Palais de Paris e consegue 12 000 vendas num único dia.

1957 - I Congresso Republicano de Aveiro, presidido por António Luís Gomes, ministro do Fomento na I República. O congresso decorre sob a vigilância da PIDE, polícia política da ditadura.

1966 -- Começa a 53.ª edição do "Mondial de l'automobile de Paris", França, onde o novo Maserati Mexico, considerado um dos melhores exemplares de todos os tempos dos automóveis granturismo italianos, faz a sua estreia.

1973 - Reunião alargada do Movimento dos Capitães, em Lisboa. Pela primeira vez é debatida a possibilidade do emprego da força para pôr fim à ditadura.

- Forças egípcias e sírias atacam Israel, no dia do Yom Kippur. Começa a quarta guerra israelo-árabe.

1974 - "Domingo de Trabalho para a Nação", proposto pelo Governo de Vasco Gonçalves, num exorcismo da tentativa de golpe de direita de 28 de setembro.

1975 - Manifestação dos SUV, Soldados Unidos Vencerão, no Porto.

1978 - A França concede asilo político ao dirigente religioso iraniano Ayatollah Khomeini, expulso da Pérsia.

1979 - O Presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, recebe o Papa João Paulo II. Pela primeira vez, um líder do Vaticano entra na Casa Branca.

1981 - É fundada a SPI-Sociedade Portuguesa de Investimentos, por iniciativa de Artur Santos Silva, que viria a ser o primeiro presidente executivo do Banco, quatro anos depois, a SPI dá origem ao BPI.

-- Morre, aos 62 anos, o Presidente egípcio Anwar al-Sadat, assassinado durante uma parada militar no Cairo por membros da Jihad Islâmica Egípcia, infiltrados no exército e que eram parte da organização egípcia, que se opunha ao acordo de paz com Israel e a entrega da Faixa de Gaza para o Estado Judeu. Foi sucedido pelo seu vice-presidente Hosni Mubarak.

1983 - É publicado o diploma que institui a Alta Autoridade contra a Corrupção. Compete-lhe a prevenção e repressão de fraudes e atos corruptos na administração pública.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor britânico William Golding, autor de "O Deus das Moscas".

1985 - Eleições Legislativas em Portugal. O líder do PSD, Aníbal Cavaco Silva, obtém a primeira das três vitórias consecutivas do partido.

1989 -- Morre, com 81 anos, a atriz norte-americana Ruth Elizabeth Davis, Bette Davis, detentora de dois Óscares, protagonista de "Now Voyager" e "Jezebel".

1991 - Aníbal Cavaco Silva, líder do PSD, obtém a segunda maioria absoluta do PSD nas eleições legislativas.

1992 - Início das emissões regulares da SIC -- televisão independente, primeiro operador privado de televisão em Portugal. Às 16:00, a jornalista Alberta Marques Fernandes apresenta o primeiro noticiário do canal de Francisco Pinto Balsemão.

- A oposição islâmica, liberal e independente vence as eleições legislativas no Kuwait.

1996 - O escritor peruano Mario Vargas Llosa, recebe o Prémio da Paz da Feira do Livro de Frankfurt, Alemanha.

1999 -- Morre, aos 79 anos, a fadista Amália Rodrigues, conhecida como a "rainha do fado", "Perseguição/As Penas" foi o primeiro título que gravou, em 1945.

2003 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao norte-americano Paul C.Lauterbur e ao britânico Sir Peter Mansfield, pelas suas descobertas no campo da imagiologia por ressonância magnética.

2004 - Relatório final do inspetor de armamento dos Estados Unidos para o Iraque, Charles Duelfer, conclui que o regime de Saddam Hussein não possuía armas de destruição maciça.

- Guiné-Bissau. Insurreição militar na capital do país culmina na morte do comandante chefe das Forças Armadas, general Veríssimo Seabra, e do responsável pelas informações militares, Domingos Barros.

2005 -- Morre, com 89 anos, Elisabeth Shoenberg, psiquiatra britânica, pioneira na aplicação da terapia psicodinâmica.

2006 - O espanhol Alvaro Marchesi é eleito secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, na X assembleia ordinária da organização, na cidade do México, México.

- O ministro dos Assuntos Parlamentares Augusto Santos Silva, confirma a efetivação da fusão da RTP e da RDP em janeiro de 2007.

2008 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos franceses Françoise Barre-Sinoussi e Luc Montagnier e ao alemão Harald zur Hausen, pelas suas investigações sobre vírus da imunodeficiência humana.

2009 -- O Prémio Nobel da Física é atribuído aos norte-americanos Charles Kao, por avanços no domínio da transmissão da luz em fibras para a comunicação ótica, e a Willard Boyle e George Smith, pela invenção de um circuito semicondutor de imagens, o sensor CCD.

- A primeira rádio dedicada exclusivamente ao fado toma o nome de Amália, no 10.º aniversário da morte da fadista Amália Rodrigues.

2011 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao poeta sueco Tomas Transtromer.

2012 - O mordomo do Papa Bento XVI, Paolo Gabriele, julgado por "roubo agravado" de documentos confidenciais, é condenado a 18 meses de prisão pelo Tribunal do Vaticano.

- Morre, aos 83 anos, chadli Bendjedid, antigo Presidente argelino.

2014 - Uma segunda análise positiva à enfermeira espanhola que atendeu o missionário Manuel Garcia Viejo, vítima mortal de Ébola a 25 de setembro num hospital madrileno, confirma o primeiro caso de contágio na Europa.

- O norte-americano John O'Keefe e o casal norueguês May-Britt e Edvard Mosel, são galardoados com o Prémio Nobel da Medicina, pelas suas descobertas sobre as "células que constituem um sistema no cérebro de determinação da posição", uma espécie de GPS interno, segundo o júri.

2015 - Os ministros das Finanças da União Europeia chegam a um acordo político, no Luxemburgo, relativamente à troca automática de informação sobre acordos fiscais entre países e empresas, que visa prevenir que as multinacionais fujam ao pagamento de impostos.

2016 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas escolhe por unanimidade e aclamação o antigo primeiro-ministro português António Guterres como secretário-geral da organização, entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2021.

- Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga um novo decreto do Governo que transpõe regras internacionais sobre troca de informações financeiras, sem a parte relativa a residentes em território nacional que motivou um veto presidencial.

2017 - O Governo catalão anuncia que o "sim" à independência da Catalunha obteve 90,18% dos votos no referendo de autodeterminação de 01 de outubro, considerado ilegal pelas autoridades espanholas.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído à Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN, em inglês).

- O Tribunal Regional de Madrid, Espanha, condena o futebolista internacional português Ricardo Carvalho a sete meses de prisão por crimes fiscais, cometidos em 2011 e 2012, relacionados com a ocultação de receitas provenientes dos direitos de imagem.

2018 -- Morre, aos 85 anos, a soprano espanhola Montserrat Caballé.

2019 - O PS vence as eleições legislativas com 36,34% dos votos e elege 108 deputados, seguido do PSD (27,76% e 79 deputados), BE (9,52% e 19 deputados), CDU (6,33% e 12 deputados) CDS-PP (4,22% e cinco deputados), PAN (3,32% e quatro deputados), Chega (1,29% e um deputado), Iniciativa Liberal (1,29% e um deputado) e Livre (1,09% e um deputado).

- Assunção Cristas anuncia a sua saída da liderança do CDS-PP na sequência dos resultados eleitorais.

- Morre, aos 80 anos, Ginger Baker, baterista e cofundador da banda britânica de rock Cream.

2020 - O Conselho da União Europeia decide retirar as Ilhas Caimão e Omã da lista de jurisdições não cooperantes para fins fiscais, juntando a estes designados paraísos fiscais o arquipélago de Anguila e os Barbados.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeia, sob proposta do primeiro-ministro, o juiz conselheiro José Tavares presidente do Tribunal de Contas, cargo em que sucede a Vítor Caldeira.

A Academia sueca atribui o Prémio Nobel da Física ao britânico Roger Penrose, ao alemão Reinhard Genzel e à norte-americana Andrea Ghez, por descobertas na área dos "segredos mais obscuros do Universo".

- Morre, aos 65 anos, Eddie Van Halen, guitarrista norte-americano, fundou com o irmão, Alex, o vocalista David Lee Roth e o baixista Mark Stone a banda Van Halen.

- Morre, aos 80 anos, Johnny Nash, cantor norte-americano.

2021 - O Prémio Nobel da Química é atribuído ao alemão Benjamin List e ao norte-americano David MacMillan, que criaram a ferramenta molecular, chamada "organocatálise assimétrica".

-- Morre, aos 89 anos, Vítor Feytor-Pinto, padre, mestre em Bioética e licenciado em Teologia Sistemática. Foi fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa e ainda membro do Conselho Pontifício para os Profissionais da Saúde e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

2023 - O Prémio Nobel da Paz 2023 é atribuído à ativista e vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos iraniana Narges Mohammadi, pela sua "luta das mulheres no Irão contra a opressão".

2025 - Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina 2025 é atribuído aos norte-americanos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e ao japonês Shimon Sakaguchi, pelo trabalho sobre tolerância imunológica periférica.

- Morre, aos 89 anos, Fernando Melo, ex-presidente social-democrata da Câmara Municipal de Valongo e antigo governador civil do Porto.

- Morre, aos 78 anos, Fernando Paulouro das Neves, jornalista e escritor, antigo diretor do Jornal do Fundão. Aos 78 anos.

A ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito Denis Diderot (1713-1784), escritor e filósofo francês.

Este é o ducentésimo octogésimo dia do ano. Faltam 86 dias para o termo de 2026.