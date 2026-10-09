Líder do Chile decreta estado de catástrofe em Santiago devido a chuvas intensas

O Presidente do Chile, José Antonio Kast, decretou o estado de catástrofe na zona de Las Condes, leste de Santiago, afetada por uma torrente de água que arrastou veículos e autocarros pelas ruas da capital.

"Na sequência das informações recolhidas (...) e da necessidade de mobilizar todos os recursos para fazer face à emergência, ordenei que fosse decretada a zona de catástrofe no município de Las Condes", anunciou Kast, na quinta-feira, através da rede social X.

Momento en comenzó el aluvión en Las Condes. https://t.co/he8miokwcv — Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) October 8, 2026

As autoridades chilenas informaram que a emergência desencadeada em Santiago pelas fortes chuvas que afetam a zona centro-sul do país deixou, até ao momento, seis pessoas feridas, além de significativos danos materiais.

Após sobrevoar a zona, o delegado presidencial da Região Metropolitana, Germán Codina, informou que entre os feridos se encontra uma criança de um ano, que sofreu uma fratura.

Numa explicação preliminar, Codina apontou a obstrução de duas condutas como origem possível da intensa torrente e associou as consequências do ocorrido ao incêndio registado, durante o verão passado, nessa zona pré-cordilheira, que provocou a perda da cobertura vegetal que sustentava o terreno.

Warning: Terrible footage coming out of Las Condes, Santiago, Chile this evening including what looks like people being swept away in and on a bus. This is what scientists mean when they’ve been warning about El Niño. As the planet heats, the atmosphere holds more moisture which means we can get massively increased rainfall and records are falling all over the world. Those politicians and media who constantly framed Net zero as more of a threat than climate change should be ashamed - as far as I’m concerned we should be talking about criminally prosecuting journalists, broadcasters, politicians, and fossil fuel industry lobbyists who are stopping us from taking action on climate change. This is only going to get worse. Educate yourself and friends and family: David Attenborough’s BREAKING BOUNDARIES Netflix https://t.co/HahjCf3nuR Big Oil V The World https://t.co/f7Snx2Xzly Leonardo DiCaprio’s Before the Flood https://t.co/Hs29KXWJ0g — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) October 8, 2026

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Catástrofes para a Região Metropolitana informou, durante a tarde, sobre a situação que também afetou habitações devido ao arrastamento de água e lama.

Vídeos divulgados por cidadãos através das redes sociais mostram automóveis e um autocarro do serviço público no meio da corrente, com passageiros no interior e no tejadilho do veículo.

A chuva também provocou inundações que afetaram edifícios, entre os quais o serviço de urgências de uma clínica, de acordo com relatos da imprensa local.

"Saímos [para ajudar], principalmente pessoas que ficaram presas nos veículos, no interior; em casas onde a lama entrou; em universidades onde as pessoas também ficaram isoladas", explicou o comandante do Corpo de Bombeiros de Santiago, Giorgio Tromben.

Além disso, a autoridade acrescentou que "é necessário retirar as pessoas desses locais de difícil acesso, para além de todo o trabalho profissional que as equipas de resgate têm de realizar.

A tempestade, que afeta algumas regiões do Chile provocou, na quarta-feira, a morte de uma pessoa, que se soma a, pelo menos, mais 15 vítimas causadas pelo sistema frontal que afetou o país em meados deste ano em 10 das 16 regiões do país.

O fenómeno deixou mais de três mil pessoas afetadas e provocou transbordamentos de cursos de água, inundações, além de danos nas infraestruturas.