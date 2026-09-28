Jovem fica ferido em mergulho na praia de Santiago Menor

Um jovem ficou ferido esta tarde depois de se ter magoado numa pedra durante um mergulho na Praia de Santiago Menor, na Zona Velha do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local e prestaram assistência ao jovem, que apresentava uma ferida na testa.

Após receber os primeiros cuidados, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.