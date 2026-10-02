Sexta-feira começa com congestionamentos devido a tráfego intenso

Bom dia. A manhã desta sexta-feira, 2 de Outubro, está a começar com algum congestionamento na Via Rápida. Nada que surpreenda quem está habituado a enfrentar o trânsito matinal, nomeadamente no sentido Machico - Ribeira Brava.

A novidade é que o trânsito intenso já acontece em todos os dias de semana, com excepção de sábados e domingos, quando há pouco tempo as sextas-feiras eram mais ligeiras nesse requisito.

Hoje, com 4 km de extensão a partir da Cancela, antes e depois desta zona da Via Rápida, pode contar com demoras e um pára-arranca exasperante, sobretudo para quem tem de chegar ao trabalho ou à escola.

Refira-se que pouco depois das 7h30, a concessionária da estrada sinalizou uma viatura avariada nessa zona, o que terá ajudado a criar este congestionamento que ainda se sente na Via Rápida, mas que parece estar a aliviar.

Conduza com precaução.