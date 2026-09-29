IPMA eleva para 12 os distritos sob aviso amarelo devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para 12 os distritos de Portugal continental que estão hoje e na quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte.

Inicialmente, o IPMA tinha colocado os distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga sob aviso amarelo entre as 15:00 de hoje e as 00:00 de quarta-feira, Vila Real e Aveiro entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de quarta-feira e Viseu, Leiria e Coimbra entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira.

Hoje de manhã, num novo comunicado, o IPMA colocou também os distritos de Lisboa, Santarém, Guarda e Leiria sob aviso amarelo por causa da chuva forte entre as 00:00 e as 06:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também com aviso amarelo os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga entre as 12:00 e as 21:00 de hoje, devido à previsão de vento forte com rajadas até 70/80 quilómetros por hora.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto prevê para hoje no continente períodos de chuva, por vezes forte a partir da tarde, em especial no Norte e Centro, e vento forte, com rajadas, no litoral Norte e Centro e nas terras altas.

A previsão aponta ainda para pequena subida da temperatura mínima, em especial no litoral, e pequena descida da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Guarda) e os 21 graus (Coimbra) e as máximas entre os 19 graus (Guarda) e os 30 (Évora).