China prevê mais chuva, tufões mais intensos e inverno mais quente devido ao El Niño

A China alertou hoje que o atual episódio do fenómeno climático El Niño, já considerado de intensidade "extrema", aumentará nos próximos meses o risco de chuvas torrenciais, inundações, deslizamentos de terras e tufões mais fortes no país.

O Centro Nacional do Clima da China indicou que o fenómeno se formou efetivamente em setembro e deverá intensificar-se nos próximos três meses, atingindo o pico entre o final do outono e o início do inverno.

Segundo o organismo, o aquecimento das águas do Pacífico equatorial central e oriental poderá tornar este episódio do El Niño no "mais intenso desde que existem observações sistemáticas".

Na China, os efeitos deverão ser "visíveis" já durante este outono, com uma distribuição irregular da precipitação.

As autoridades preveem um aumento das chuvas em grande parte das regiões central e oriental do país, sobretudo a sul do rio Yangtsé e nas zonas orientais do sudoeste, onde a precipitação poderá situar-se entre 50% e 80% acima dos valores habituais.

Este padrão implicará um "risco elevado" de chuvas extremas, enxurradas em zonas montanhosas, deslizamentos de terras e correntes de lama em várias regiões, segundo o organismo.

Em contrapartida, algumas zonas do noroeste e do norte poderão registar menos precipitação, situações de seca meteorológica e um maior risco de incêndios florestais e em pastagens.

Quanto aos tufões, o centro prevê que um ou dois sistemas afetem ou atinjam o território chinês durante outubro.

Embora o número total de tufões possa ser inferior ao habitual, os que se formarem deverão ser mais intensos, aumentando o risco de chuvas fortes, ventos violentos e sobrelevação do nível do mar nas zonas costeiras do sul e do leste.

Durante o inverno, a China prevê temperaturas superiores à média, menos entradas de massas de ar frio, mas oscilações térmicas "significativas", além de possíveis episódios de chuva gelada ou neve nas regiões meridionais.

O alerta surge após um verão marcado por tufões, inundações e deslizamentos de terras que provocaram dezenas de mortos e levaram à retirada preventiva de centenas de milhares de pessoas em várias províncias chinesas.