Flávio "muito feliz" com resultado na primeira volta decreta "fim da era do PT"

O candidato a Presidente do Brasil Flávio Bolsonaro (PL) disse estar "muito feliz" com o resultado na primeira volta nas eleições de domingo, declarou "ser o fim da era do PT" e que o "povo quer mudança".

Com 99,85% das urnas contabilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Flávio Bolsonaro conta com 47,07% dos votos válidos, à frente do líder de esquerda, o atual Presidente, Lula da Silva, que tenta a reeleição e que ficou no segundo lugar com 45,12%.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou-se confiante na vitória na segunda volta, em 25 de outubro, e prometeu fazer "uma campanha limpa".

"Estou muito confiante com a possibilidade real de que, daqui a três semanas, iremos vencer", declarou, afirmando que Lula da Silva "só quer poder".

Flávio referiu ainda a crise no Supremo Tribunal Federal brasileiro, a qual, disse, foi determinante para que os brasileiros votassem nele para uma mudança, uma vez que, caso seja eleito, poderá indicar quatro novos juízes até 2030.

Disse ainda ser o único candidato que defendeu o fim da possibilidade de reeleição do Presidente, e que só precisa de um mandato para cuidar do povo brasileiro.

"Eu só preciso de um mandato para colocar o brasileiro e a brasileira no centro do meu governo. Para atacar os problemas reais do Brasil", declarou à imprensa e a apoiantes durante o pronunciamento feito no seu comité de campanha em Brasília.