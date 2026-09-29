Oito distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva forte

Oito distritos de Portugal continental vão estar hoje e quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga vão estar com aviso entre as 15:00 de hoje e as 00:00 de quarta-feira, Vila Real e Aveiro entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de quarta-feira e Viseu, Leiria e Coimbra entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo, mas por causa da previsão de vento forte com rajadas até 70/80 quilómetros por hora, os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto prevê para hoje no continente períodos de chuva, por vezes forte a partir da tarde, em especial no Norte e Centro, e vento forte, com rajadas, no litoral Norte e Centro e nas terras altas.

A previsão aponta ainda para pequena subida da temperatura mínima, em especial no litoral, e pequena descida da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Guarda) e os 21 graus (Coimbra) e as máximas entre os 19 graus (Guarda) e os 30 (Évora).