Sexta-feira começa com congestionamento rodoviário
O trânsito nesta manhã de sexta-feira começa bem complicado para quem se desloca desde a zona Leste da Madeira, nomeadamente quando começa a subida desde o Caniço para chegar ao Funchal na Via Rápida.
Ver Galeria
O congestionamento devido a tráfego intenso ascende a cerca de 5 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava, com o 'estrangulamento' a acontecer na zona da Cancela e além dessa área, praticamente até ao nó de Pestana Júnior.
De resto, a concessionária ainda não identificou outras zonas de maior tráfego e congestionamentos de assinalar, mas há sinais de vir a acontecer novos pontos de estrangulamento.