3,3 milhões para estudar três novas ligações rodoviárias na Madeira

O Conselho do Governo Regional aprovou, esta quinta-feira, a adjudicação dos estudos prévios e de avaliação de impacte ambiental para três novas ligações rodoviárias na Madeira, num investimento global de 3,3 milhões de euros.

Em causa estão as futuras ligações Amparo/Lazareto – Lazareto/Caniço, uma variante ao Túnel da Encumeada e uma nova ligação entre a Ribeira Brava e a Calheta, destinadas a criar alternativas aos principais eixos rodoviários da ilha.

A prestação de serviços foi adjudicada ao agrupamento constituído pelas empresas TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, NRV – Consultores de Engenharia e GRID Consulting Engineers, na sequência da avaliação das propostas pelo júri do concurso público.

O procedimento encontra-se dividido em três lotes, com valores de 1,567 milhões, 601 mil e 1,149 milhões de euros, respectivamente. O prazo de execução previsto para cada lote é de 435 dias.

Alternativas à Via Rápida e à Via Expresso

De acordo com o Executivo madeirense, os estudos pretendem encontrar soluções para reforçar a capacidade e a segurança da rede viária regional, sobretudo nos troços actualmente sujeitos a maior pressão de tráfego.

Entre as prioridades identificadas estão a Via Rápida 1, no percurso entre as Quebradas e o Caniço, e a Via Expresso 3, na zona Oeste da Madeira.

As futuras ligações deverão permitir a criação de percursos alternativos, reduzindo a dependência das estradas existentes e melhorando as condições de circulação.

O Governo Regional considera que estas intervenções poderão contribuir para responder à procura actual e futura, melhorar os níveis de serviço da rede rodoviária e reduzir os riscos operacionais.

Governo distingue atletas madeirenses da canoagem e do bilhar

O Conselho do Governo Regional aprovou também um conjunto de louvores públicos a atletas e entidades desportivas madeirenses pelos resultados alcançados em competições internacionais e nacionais.

Na canoagem de mar, foram distinguidos Afonso Jardim Serrão e João Dinis Vieira Nascimento, pela medalha de ouro na classe SS2 de juniores masculinos da primeira etapa da ICF Ocean Racing World Cup 2026, assim como Agostinho Manuel Dias Órfão e Avelino José Jardim Câmara, vencedores do ouro na classe SS2 de masters B masculinos.

A competição motivou ainda louvores a Beatriz Fernandes Chaves, bronze em SS1 de juniores femininos; Luís Miguel Gomes da Silva, bronze em SS1 de masters A masculinos; Martim Miguel Pestana Machin e João Rodrigo Teixeira de Jesus, prata em SS2 de sub-23 masculinos; Paulo Marcelino Sousa Macedo, bronze em SS1 de juniores masculinos; e Pedro Nuno Gonçalves Mendes, prata em SS1 de masters A masculinos.

Foi igualmente distinguida Helena Isabel Neves Rodrigues, pelos títulos europeus conquistados ao serviço da Selecção Nacional nas distâncias de K1 500 metros, K2 500 metros e K4 misto 500 metros, no escalão de masters 40-44 anos.

No bilhar, o Governo aprovou um louvor a Samuel Silva Santos, do Gastromadeira Clube de Bilhar, pela conquista do título nacional da 1.ª Divisão 2025/2026, na disciplina de Bola 10.

Os louvores abrangem também clubes, associações e técnicos envolvidos nos resultados alcançados.