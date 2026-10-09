Orçamento domina os jornais desta sexta-feira

A proposta de Orçamento do Estado para 2027 domina as primeiras páginas da imprensa portuguesa desta sexta-feira, 9 de Outubro de 2026, com os jornais a destacarem a falta de medidas para aliviar o custo de vida, a carga fiscal, os benefícios em IRS e a reduzida margem de negociação política. O debate em torno das contas públicas divide espaço com a evolução das intenções de voto, as relações entre Portugal e os Estados Unidos e os alertas na Saúde e na Justiça. O madeirense Bernardo Trindade também tem destaque na primeira página de um semanário. No desporto, o embate entre Sporting e Sporting de Braga de hoje concentra as atenções, enquanto Cristiano Ronaldo regressa à competição na Arábia Saudita e, finalmente, praticamente não se fala mais da polémica, pelo menos nas primeiras páginas, desde que a 27 de Setembro o jogador saiu do relvado na Noruega sem cumprimentar o público, e o FC Porto assegura a renovação de William Gomes.

O semanário Expresso destaca a utilização de hospitais pelos tribunais para alojar crianças retiradas às famílias e apresenta um Orçamento para 2027 sem medidas, apoios ou grande margem para erros. A edição aborda ainda a situação dos imigrantes qualificados que trabalham em profissões abaixo das suas competências, a história de Vilaça, apontado como o melhor do mundo, e uma entrevista a Felipe González, que critica a reacção de Sánchez após a invasão de Ceuta. Em destaque estão também a experiência açoriana da semana de quatro dias, a actuação da Polícia Judiciária no caso Neves, a permanência no País de 60% dos "cérebros" que perderam benefícios fiscais, os efeitos da chegada do Chega ao Entroncamento, a crise do cinema, a década de 1990 em Portugal e os desafios fiscais colocados pelos robôs no trabalho.

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O também semanário Nascer do Sol abre várias frentes em torno do Orçamento do Estado para 2027, da abstenção e da falta de margem negocial da proposta governamental. Na habitação, Pedro Santa Clara defende, em entrevista, um plano revolucionário assente em "rendas livres e despejos rápidos". O jornal noticia ainda a intenção de Lisboa se candidatar aos Jogos Olímpicos de 2036, uma entrevista a Bernardo Trindade sobre higiene, a promessa de isenção feita pelo ministro ao reitor da Universidade Nova e as irregularidades no laboratório científico da Polícia Judiciária. As burlas bancárias, a evolução das intenções de voto, os 50 anos dos U2, a tauromaquia e a importância do trabalho em equipa na Saúde completam a edição. No desporto, Rui Santos analisa Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

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Nos generalistas, o Público coloca o Orçamento de 2027 no centro da edição, sublinhando a ausência de novas medidas para responder ao aumento do custo de vida. O jornal destaca que o salário médio será o menos beneficiado pelas alterações no IRS e que o Governo pede ao PS para não aprovar medidas do Chega. A despesa com os PSU sobe 10% face a 2026 e o alívio fiscal destinado aos senhorios terá um custo de 209 milhões de euros. A edição reserva ainda espaço para o Nobel da Literatura atribuído a Anne Carson, para a música contemporânea de Emmy Curl e Bandua e para as divisões e os alertas suscitados pelas mudanças no Serviço Nacional de Saúde.

O Correio da Manhã apresenta um retrato fiscal do próximo ano, calculando que o Estado arrecadará oito milhões de euros por hora em impostos e que a carga fiscal aumentará mais de 4%, atingindo um valor recorde. O jornal explica também quanto os contribuintes poderão poupar em IRS, destaca a subida de 50 euros do salário mínimo para 970 euros e antecipa mais dinheiro para as pensões. Entre as notícias nacionais, salienta o reforço de verbas para as forças de segurança e a promessa de médico de família para 462 mil utentes, mas alerta para a ausência de alívio nos combustíveis e no cabaz alimentar. A actualidade criminal inclui a detenção de um empresário suspeito de fraude no IVA, uma violação em Odivelas, um homem que queimou o tio vivo e o homicídio de uma mulher à facada em Lamego. A visita de Marco Rubio a Lisboa e a jornada desportiva também merecem destaque.

O Jornal de Notícias quantifica em 7.350 euros os impostos que cada português pagará em 2027 e noticia a intenção dos Estados Unidos de convencer Portugal a comprar caças F-35. A apreensão de sete toneladas de cocaína que deram à costa em dois dias e o homicídio de uma mulher em Lamego são outros dos temas em destaque. Na cultura, o jornal aborda o Nobel da Literatura atribuído à canadiana Anne Carson, enquanto a experiência dos Açores com a semana de quatro dias surge associada a um aumento da produtividade. No Porto, os lojistas do centro comercial Brasília receiam uma invasão de serviços. O jornal desportivo destaca ainda a renovação de William Gomes pelo FC Porto até 2031, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

O Diário de Notícias destaca uma sondagem que coloca o Chega na liderança das intenções de voto e reforça a confiança em André Ventura como primeiro-ministro. O Orçamento de 2027 ocupa igualmente a primeira página, com Miranda Sarmento a apelar ao PS para não "desvirtuar" a proposta governamental. Na Money Conference, Álvaro Santos Pereira considera existir margem para aumentar os incentivos à poupança. A Saúde pública está também em evidência, com a Direcção-Geral da Saúde a manter-se alerta perante o discurso antivacinas nas redes sociais. A edição noticia ainda pelo menos 33 mortos num ataque russo que atingiu uma paragem de autocarro na Ucrânia e a defesa dos F-35 por Marco Rubio, que assegura que a utilização das Lajes "segue protocolos". Miguel Oliveira, de regresso ao Estoril 14 anos depois, e a obra de Anne Carson completam os principais destaques.

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Nos económicos, o Negócios caracteriza a proposta orçamental como um exercício apertado para preservar as contas públicas. O jornal assinala que a factura dos juros do Estado regista a maior subida desde o período da troika, embora a dívida permaneça abaixo de 85% do PIB. As alterações ao IRS concentram o alívio fiscal nos rendimentos mais altos e mais baixos, enquanto as Finanças voltam a apostar na redução das despesas de consumo na Saúde. A guerra no Irão poderá condicionar a execução orçamental de 2027, através dos efeitos na inflação e no endividamento. O Executivo conta ainda com o sector privado para sustentar o investimento após o Plano de Recuperação e Resiliência, repete o apoio à compra de carros eléctricos e prevê um aumento da receita com o ISP. Uma entrevista à rapper Capicua e a análise da venda de exclusividade completam a edição.

O Jornal Económico destaca a quebra de 31% no investimento público prevista no Orçamento do Estado para 2027, associada ao fim do PRR. A edição aborda a evolução da economia portuguesa na última década, marcada por choques, estabilização e transformação, e defende a necessidade de aproveitar as oportunidades criadas pela mudança, com foco na produtividade. A Associação Empresarial de Portugal pede um ano para as empresas resgatarem dinheiro do Fundo de Compensação. Entre os restantes temas estão a venda de imóveis municipais por 60 milhões de euros em Lisboa, a defesa dos caças F-35 por Marco Rubio e a chegada dos robôs humanóides.

Já nos desportivos, O Jogo dá protagonismo ao FC Porto, que prolongou o contrato de William Gomes até 2031, mantendo uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O jornal noticia também a recuperação de João Costa, Nehuén, Fofana e Gabri Veiga, que estão perto da condição física ideal, e o prejuízo de 21,1 milhões de euros registado pela SAD na época 2025/26, em linha com o controlo financeiro da UEFA. O encontro entre Sporting de Braga e Sporting é outro dos focos, com Carlos Vicens a assumir exigência e os bracarenses a prepararem-se para um ciclo de nove jogos num mês. Rui Borges promete uma resposta da equipa após dois empates, enquanto o Benfica trabalha em cinco renovações contratuais. Na II Liga, o jornal acompanha o percurso do líder Lusitânia de Lourosa e noticia a controvérsia em torno das alterações ao Tribunal Arbitral do Desporto.

A Bola centra-se no Sporting de Braga-Sporting e nas declarações de Rui Borges, que rejeita a pressão e reconhece a necessidade de recuperar pontos para não se afastar do líder. Carlos Vicens promete lutar pela vitória, num encontro em que Flávio Gonçalves e Ioannidis podem entrar no onze. No Benfica, Schjelderup está perto de atingir os 100 jogos, enquanto Lukebakio regressa motivado da selecção belga. O FC Porto assegurou a continuidade de William Gomes até 2031 e a SAD apresentou um prejuízo de 21,1 milhões de euros em 2025/26. A judoca Patrícia Sampaio, por sua vez, afirma ter "fogo cá dentro para ser campeã do mundo".

E, por fim, o Record também coloca o Sporting de Braga-Sporting no centro da actualidade, com Rui Borges a abordar a contestação e a procurar transmitir confiança antes da deslocação à Pedreira. O treinador garante que a equipa está determinada em dar uma resposta depois de dois empates e explica a confiança depositada em Inácio. No Benfica, Trubin regressa da selecção ucraniana com moral reforçada, enquanto a disputa pela baliza continua dependente do rendimento dos jogadores. William Gomes prolongou o vínculo ao FC Porto até 2031, num dia em que a SAD azul e branca também surge em destaque pelo prejuízo de 21,1 milhões de euros. O jornal aborda ainda as condições dos relvados da Liga, a possibilidade de Cristiano Ronaldo ficar a conhecer hoje a decisão do Conselho de Disciplina e os resultados portugueses no Mundial de hóquei em patins, com as selecções feminina e masculina de sub-19 apuradas para as meias-finais.