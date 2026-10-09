Vencedor do Nobel da Paz é hoje anunciado em Oslo

O Nobel da Paz é hoje atribuído em Oslo, Noruega, num contexto internacional sombrio marcado por um número recorde de conflitos armados no mundo.

Este é o único dos Nobel a ser atribuído em Oslo pelo Comité do Nobel Norueguês, com as restantes categorias a serem anunciadas em Estocolmo, capital da Suécia.

O anúncio está marcado para 10:00 em Lisboa e é feito num contexto sombrio: 65 conflitos armados a envolver pelo menos um Estado foram registados em 2025, um recorde desde 1946, ano que marca o início destas estatísticas, segundo o Instituto de Investigação para a Paz de Oslo (PRIO).

Este é um dos Nobel que normalmente mais concentra as atenções mediáticas.

Em 2025, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reclamou de forma insistente que merecia ser galardoado, uma hipótese que dividiu largamente opiniões a nível mundial.

O Comité Nobel Norueguês para o Nobel da Paz decidiu distinguir no ano passado a opositora venezuelana María Corina Machado, que acabaria por oferecer posteriormente a medalha de ouro do prémio ao líder norte-americano. O Instituto Nobel esclareceu que o prémio não podia ser transferido.

Para este ano, os especialistas na matéria, nomadamente o PRIO, apontam entre os potenciais galardoados a organização não-governamental (ONG) Save the Children e o ucraniano Mykola Kuleba, que trabalha para resgatar as crianças ucranianas levadas ou transferidas à força pela Rússia, no âmbito do conflito iniciado em fevereiro de 2022.

Entre os outros favoritos do PRIO constam as Unidades de Intervenção de Emergência no Sudão (ERR), uma vasta rede de voluntários que presta assistência a uma população atingida pela guerra e pela fome, e o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), uma vez que 2025 voltou a ser um ano mortífero para a profissão. Em fevereiro passado, este comité avançou que 129 jornalistas tinham sido mortos em 2025, um número recorde.

Ainda mencionados por outros especialistas está a relatora especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados, Francesca Albanese, o Tribunal Penal Internacional, ou mesmo o Papa Leão XIV.

Este ano, 287 indivíduos e organizações foram propostos para o Nobel da Paz, lista que vai permanecer secreta durante 50 anos.

Os prémios Nobel nasceram da vontade do químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel em doar a imensa fortuna para o reconhecimento de personalidades que prestassem serviços à Humanidade.

O inventor da dinamite expôs este desejo num testamento redigido em Paris em 1895, um ano antes de morrer. Os prémios foram atribuídos pela primeira vez em 1901.

Desde esse ano, 106 Nobel da Paz foram atribuídos, com um total de 143 laureados (112 indivíduos e 31 organizações). Em 19 ocasiões este prémio não foi atribuído.

Entre os laureados, 20 foram mulheres e em três ocasiões o Nobel da Paz foi partilhado por três laureados, foi o caso do ano de 1994 quando Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin foram distinguidos "pelos esforços para criar a paz no Médio Oriente".

As cerimónias de atribuição dos prémios decorrerão no dia 10 de dezembro, data que assinala o aniversário da morte de Alfred Nobel.