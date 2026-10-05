Saiba o que hoje é notícia

O Presidente da República, António José Seguro, discursa, pela primeira vez, na cerimónia de aniversário da implantação da República, na Praça do Município, em Lisboa, intervenção que será antecedida pela do presidente da Câmara, Carlos Moedas.

Antes dos discursos de António José Seguro e de Carlos Moedas, será hasteada a bandeira portuguesa na varanda do Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao som do hino nacional.

Como é habitual, na sessão solene, no Largo do Município, que está prevista para as 10:30, estarão também presentes o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, assim como representantes dos diferentes partidos.

Como Presidente da República, António José Seguro tem feito apelos à moderação e a convergências, pedido "vigilância e determinação" face a "correntes extremistas" e alertado para os riscos de retrocesso nas liberdades e direitos dos cidadãos.

António José Seguro assumiu o cargo de Presidente da República em 09 de março, com uma mensagem de estabilidade -- num contexto de governação PSD/CDS-PP sem maioria absoluta e o Chega como segunda força parlamentar, à frente do PS

O antigo secretário-geral do PS, que esteve dez anos afastado da política, sucedeu a Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, após ter sido eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, ao derrotar André Ventura, presidente do Chega, com uma votação recorde de mais de 3,5 milhões de votos, 66,84% da votação expressa.

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INTERNACIONAL

A temporada dos prémios Nobel arranca com o anúncio do vencedor da categoria de Medicina e ao longo da semana serão conhecidos também os vencedores dos galardões de Física, Química, Literatura e Paz.

O anúncio da última categoria, Economia (Ciências Económicas), só irá acontecer no início da próxima semana, no dia 12.

Todas as categorias serão anunciadas em Estocolmo, Suécia, exceto o Nobel da Paz que, como habitualmente, será atribuído pelo Comité Nobel Norueguês e terá como cenário o Instituto Nobel Norueguês, em Oslo.

O anúncio do Nobel de Fisiologia ou Medicina vai acontecer às 10:30 (hora de Lisboa).

Os trabalhos relacionados com a hormona GLP-1, que muitos medicamentos utilizados contra a obesidade, como o Ozempic ou o Mounjaro, imitam, são citados entre as descobertas médicas suscetíveis de serem premiadas.

Um dos Nobel que concentra normalmente as atenções é o galardão da Paz, que será conhecido na próxima sexta-feira, dia 09 de outubro.

Os prémios Nobel nasceram da vontade do químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel em doar a sua imensa fortuna para o reconhecimento de personalidades que prestassem serviços à Humanidade.

Os prémios foram atribuídos pela primeira vez em 1901.

As cerimónias de entrega dos prémios decorrerão no dia 10 de dezembro, data que assinala o aniversário da morte de Alfred Nobel.

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As aulas estão suspensas "total ou parcialmente" em 400 a 500 escolas secundárias de França devido à falta de condições de segurança.

Na sequência dos protestos estudantis que decorreram na última semana, 24 escolas foram incendiadas ou vandalizadas, segundos as autoridades francesas

Entre 400 e 500 escolas suspenderam as aulas na sexta-feira e, provavelmente, haverá o mesmo número hoje, mas com uma retoma parcial e gradual das aulas.

Durante os protestos 78 funcionários ficaram feridos.

Iniciado em 17 de setembro na região de Paris, o movimento de protesto e bloqueio estudantil das escolas secundárias espalhou-se gradualmente por todo o país e ganhou força na quinta-feira em várias cidades francesas.

A sexta-feira foi marcada por tensões e mais de 1.700 detenções --- de um total de 5.000 desde segunda-feira ---, com os organizadores a apelarem à continuação do protesto.

Os estudantes do ensino secundário exigem mais recursos humanos e financeiros para o sistema educativo nacional, queixando-se de vagas de professores não preenchidas, de edifícios escolares degradados e de horários demasiado exigentes.

Durante os protestos, foram anunciadas medidas de resposta, incluindo um plano para acelerar a substituição de professores ausentes, a abertura de um período de debate sobre os horários escolares e o estudo da participação e representação dos alunos nas escolas.