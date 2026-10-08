Prémio Nobel da Literatura atribuído a Anne Carson
A escritora canadiana Anne Carson foi hoje galardoada com o Prémio Nobel da Literatura 2026, anunciou a Academia Sueca.
Anne Carson foi distinguida "pela sua obra ousada e inventiva que, num diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea", anunciou hoje Ingrid Carlberg, secretária permanente da Academia Sueca.
"Ao longo de toda a sua carreira, Anne Carson conciliou a escrita de poesia com o trabalho de tradução e o ensino em várias universidades. Quase toda a sua produção literária se tem centrado no cruzamento entre a obsessão do filólogo pelas palavras e o desejo do poeta de encontrar novos significados. A própria autora identificou a etimologia das palavras como o ponto de partida de toda a sua obra", destacou a academia.
Ingrid Carlberg revelou que já falou ao telefone com a escritora laureada, que foi "apanhada de surpresa" pela notícia na Islândia, onde se encontra, e que se mostrou muito feliz.
"Águalisa", "Autobiografia do vermelho", "Eros, amargo e doce: um ensaio" são alguns dos livros de Anne Carson publicados em Portugal.