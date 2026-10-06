Nobel da Física atribuído a descoberta de neutrinos de origem astrofísica

O Prémio Nobel da Física foi atribuído ao belga Francis Halzen pelos seus contributos decisivos para a descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica, anunciou hoje a Real Academia Sueca de Ciências.

A secretária-geral da academia, Ellen Moons, anunciou que o prémio é sobre "mensageiros-fantasma do espaço" e distingue o professor da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, pelos seus contributos para o Observatório de Neutrinos IceCube, instalado no Polo Sul.

"Francis Halzen liderou uma equipa internacional de investigadores e engenheiros que nos forneceram um instrumento fantástico. A sua tenacidade e visão científica abriram caminho para um novo tipo de astronomia", explicou o presidente do comité Nobel da Física, Mark Pearce, num comunicado publicado no 'site' do Prémio Nobel.

Nascido na Bélgica, o cientista de 82 anos descobriu que o gelo no Polo Sul pode ser usado para rastrear partículas conhecidas como neutrinos que, embora muito abundantes no universo, são extremamente difíceis de detetar.

"Os neutrinos estão em toda parte, mas não se revelam. Eles atravessam a Terra e os nossos corpos sem que percebamos. Muito raramente, um único neutrino interage com um núcleo atómico, o que torna possível que alguém com o equipamento adequado os detete, lê-se no comunicado do comité Nobel da Física.

Francis Halzen apresentou pela primeira vez a sua visão para capturar neutrinos no Polo Sul em 1988 e assim contribuiu para a criação do Observatório de Neutrinos IceCube, um quilómetro cúbico de gelo equipado com sensores de luz que permite aos investigadores captar neutrinos provenientes de processos de altíssima energia no universo distante.

O prémio foi hoje anunciado no Instituto Karolinska, em Estocolmo, e é o segundo dos Nobel a ser anunciado, depois do da Fisiologia ou Medicina, que na segunda-feira foi atribuído ao norte-americano Karl Deisseroth e aos alemães Peter Hegemann e Georg Nagel pela sua investigação sobre canais iónicos sensíveis à luz e optogenética.