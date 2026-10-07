Nobel da Química para descoberta importante para fabrico de medicamentos

O Prémio Nobel da Química de 2026 foi hoje atribuído a Henri Kagan e Kenso Soai por uma descoberta que ajuda os químicos a fabricar moléculas que existem em duas versões "espelho" uma da outra.

O prémio foi atribuído "pela descoberta dos efeitos não lineares e da autocatálise na síntese orgânica assimétrica", anunciou hoje o Comité do Prémio Nobel numa cerimónia na Academia Real das Ciências da Suécia, em Estocolmo.

Henri B. Kagan, da Universidade de Paris, e Kenso Soai, da Universidade de Ciência de Tóquio, fizeram uma descoberta importante para o fabrico de medicamentos, ao desvendarem um enigma que "durante muito tempo foi um mistério para os químicos".

"Muitas moléculas existem em duas versões, tal como as minhas mãos: são uma imagem que espelha a outra; são parecidas, mas não são iguais", explicou Heiner Linke, presidente do Comité Nobel da Química, durante a conferência de imprensa que anunciou os vencedores.

Apesar de serem a imagem ao espelho uma da outra, apenas uma pode ser eficaz, enquanto a outra pode ser inútil ou até prejudicial.

Os químicos tentavam há muito conseguir produzir apenas uma dessas imagens, que seria o ideal para o fabrico de medicamentos, já que apenas uma das versões terá o efeito desejado.