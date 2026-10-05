Nobel de Medicina atribuído a investigação sobre células nervosas
O Prémio Nobel da Medicina foi atribuído ao norte-americano Karl Deisseroth e aos alemães Peter Hegemann e Georg Nagel pela sua investigação sobre canais iónicos sensíveis à luz e optogenética.
O prémio é atribuído ao trio "pelas suas descobertas relativas aos canais iónicos ativados pela luz e à optogenética", um método que permite demonstrar como as células nervosas moldam as memórias, as emoções e os comportamentos no cérebro, anunciou o Comité do Prémio Nobel.
O prémio foi hoje anunciado no Instituto Karolinska, em Estocolmo, dando início à semana de atribuição dos Prémios Nobel.
O montante do prémio deste ano é de 12 milhões de coroas suecas (cerca de 1 milhão de euros).
No ano passado, três cientistas ganharam o Prémio Nobel de Medicina pelas descobertas sobre a forma como o sistema imunitário sabe atacar os germes e não o nosso próprio corpo.
Então, os especialistas consideraram estas descobertas fundamentais para a compreensão de doenças autoimunes, tais como a diabetes tipo 1, a artrite reumatoide e o lúpus.
Ao prémio de medicina de hoje seguem-se o prémio de Física na terça-feira, o de Química na quarta-feira, o de Literatura na quinta-feira e o da Paz na sexta-feira.