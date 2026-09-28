Vitória de Portugal na Noruega domina jornais nacionais

A vitória de Portugal por 2-1 frente à Noruega, em Oslo, é o principal destaque das capas desta segunda-feira, 28 de Setembro de 2026, com João Félix e Gonçalo Ramos a assinarem os golos da Seleção numa partida em que Cristiano Ronaldo não saiu do banco. A conquista do título mundial de triatlo por Vasco Vilaça é o outro grande destaque desportivo do dia. Fora do futebol, os jornais chamam a atenção para temas como a redução das escutas telefónicas, os gastos do Estado com exames e tratamentos fora do SNS, a utilização de verbas do PRR, a crise energética, a situação em Gaza e a evolução do crédito e dos depósitos das famílias.

O Público abre a actualidade desportiva com a vitória de Portugal na Noruega, resumida no título "Noruega vs. Portugal. Portugal funcionou com Félix e Ramos e sem Ronaldo". A prestação da dupla de ataque e a ausência de utilização de Cristiano Ronaldo são, assim, o principal enfoque dado ao encontro. Na actualidade nacional, o jornal destaca a descida para quase metade, numa década, do número de escutas telefónicas, enquanto na área da saúde noticia a decisão da entidade reguladora que obriga hospitais privados a anular facturas cobradas aos utentes. A situação em Gaza surge com uma perspectiva centrada nos escombros, que podem esconder corpos e vestígios de crimes. Na entrevista de destaque, Ricardo Paes Mamede defende que não existe política industrial bem-sucedida com "governos cobardes". O jornal dá ainda espaço ao restauro de retábulos raros do Mosteiro da Batalha.

O Correio da Manhã coloca a vitória da Seleção em Oslo em grande destaque, com o título "Noruega 1 Portugal 2. Seleção já entusiasma com dedo de Jesus". O desempenho da equipa orientada por Jorge Jesus divide espaço com a actualidade criminal, que tem como principal chamada a identificação pela PJ do chamado "Gang do Rolex". O jornal destaca também a conquista do campeonato mundial de triatlo por Vasco Vilaça. No futebol de clubes, surgem referências ao Benfica, com Marco Silva a puxar por El Karouani, e ao Sporting, com Luis Suárez a marcar pelo sétimo jogo consecutivo. Na política e administração pública, o CM noticia a promoção de um embaixador punido por ilegalidade em Angola e a utilização acelerada de verbas do PRR por entidades públicas. Entre os restantes assuntos estão os 26 milhões de euros aprovados pela Câmara de Lisboa para o turismo, o caso Joana, um episódio envolvendo uma tentativa de atropelamento de um GNR na Costa da Caparica, os juros da poupança e a aterragem de emergência de um avião no Porto devido a fumo a bordo.

O Jornal de Notícias dá à vitória portuguesa na Noruega o título "Liga das Nações. Noruega 1 -- Portugal 2. Licença para marcar", colocando o resultado e a capacidade ofensiva da Seleção no centro da primeira página. O destaque não desportivo vai para a despesa do Estado com exames, análises e sessões de fisioterapia realizados fora do SNS, sinalizando o peso crescente destes cuidados no financiamento público da saúde. O jornal aborda também a paragem de três semanas no campeonato, com impacto sobre os clubes, e dá espaço a uma operação de tráfico de cocaína importada em paletes que transportavam fruta. Na cultura, a presença portuguesa na moda em Itália é valorizada através dos desfiles de Marques'Almeida e Miguel Vieira. A oposição popular à instalação de uma central de biometano em Tougues e o atentado contra uma base aérea norte-americana em Inglaterra completam os principais assuntos da capa.

No Diário de Notícias, Portugal também surge em destaque através do título "Liga das Nações. Gonçalo Ramos devolve vantagem a Portugal em noite de resistência", centrado no golo do avançado que permitiu à Seleção vencer por 2-1. O jornal dá, contudo, particular relevo à saúde, com a Ordem a tentar perceber se um medicamento para emagrecer está a ser prescrito de forma correcta. A visita do Papa a Lourdes e o apelo à "conversão" da Igreja, acompanhado do pedido de vigilância relativamente aos abusos sexuais, é outro dos grandes temas. A actualidade internacional inclui ainda a mobilização de milhares de brasileiros em Lisboa, Porto e Faro para as eleições presidenciais do próximo domingo. O DN destaca igualmente uma entrevista a Manny Maceda sobre a necessidade de os CEO compreenderem melhor a política global, a actividade parlamentar do Chega, os portugueses emigrados em França e a nova música de Iolanda. Vasco Vilaça surge como campeão mundial de triatlo, num destaque partilhado com a vitória da Seleção.

O Negócios coloca em evidência a análise de Mário Centeno sobre o impacto da crise energética nos pensionistas, através da "Conversa Capital", enquanto a vitória de Portugal não surge entre os principais títulos económicos da capa. A tensão comercial internacional ocupa espaço com a notícia de que a trégua entre Estados Unidos e China alivia a pressão sobre a União Europeia, embora não a elimine. O jornal destaca ainda o optimismo dos investidores privados em relação às acções europeias, num nível que não era registado há oito anos, e o peso crescente das bolsas no aumento da riqueza, com dois terços desse crescimento a terem origem nos mercados accionistas. Na tecnologia, aborda a utilização de soluções portuguesas no combate às perdas provocadas pelo jogo ilegal em França. A inteligência artificial fecha o conjunto de grandes temas, com a análise da AMALIA, que "canta em código", mas ainda não convence todos.

O Jornal Económico centra a primeira página nos efeitos económicos do custo da alimentação, com o título "Portugal é o sétimo da UE com alimentação a pesar mais". A crise energética europeia também está em destaque, com Bruxelas a pedir menor consumo, enquanto os activos digitais ganham espaço através da afirmação do CEO do Bison Bank de que representam já o quarto negócio mais importante da instituição. O jornal aborda ainda a relação entre inteligência artificial e turismo, salientando que apenas metade dos viajantes daria à IA autonomia para efectuar reservas. No sector financeiro, destaca o crescimento do crédito à habitação ao ritmo mais elevado desde 2003 e a queda de 2,6 mil milhões de euros nos depósitos das famílias. O futebol surge numa perspectiva económica, com a indicação de que destronou a indústria musical em receitas, enquanto Angola aparece associada à melhoria da perspectiva atribuída pela Moody's.

O Record abre com a vitória de Portugal por 2-1 sobre a Noruega, num título que transforma o triunfo em "Bacalhau à portuguesa" e considera a Seleção "lançada". João Félix e Gonçalo Ramos são identificados como os autores dos golos, enquanto a não utilização de Cristiano Ronaldo merece chamada própria, com a referência ao facto de ter sido apenas pela terceira vez que ficou no banco da equipa das quinas. O outro grande destaque desportivo é Vasco Vilaça, apresentado como "no topo do mundo" após a conquista do título mundial de triatlo. A actualidade dos três grandes completa grande parte da capa: no Sporting, há preocupação com a gestão dos minutos de Luis Suárez pela Colômbia; no Benfica, três jovens treinam com o plantel principal de Marco Silva; e no FC Porto, Gabri Veiga é destacado pela evolução física. O jornal inclui ainda a Supertaça feminina de basquetebol, ganha pelo Benfica, a liderança isolada do Torreense na Liga BPI e o empate a três golos no dérbi de futsal entre Sporting e Benfica.

A Bola associa os dois grandes feitos portugueses do fim-de-semana logo no destaque de capa. "Dia de Portugal. Vasco Vilaça rei do triatlo" é a chamada principal, com o atleta português a sagrar-se campeão mundial e Ricardo Batista a conquistar o terceiro lugar. A vitória da Seleção na Noruega surge também em grande plano, com "Olha que dois" a apresentar João Félix e Gonçalo Ramos como a dupla de ataque que resolveu o jogo. A ausência de Cristiano Ronaldo é tratada com destaque próprio, com a referência aos 6678 dias desde a última vez que não tinha sido utilizado num jogo oficial da Seleção e ao facto de ter saído directamente para o balneário no final. Jorge Jesus é citado sobre a situação do capitão. Nos clubes, o Benfica surge com uma "revolução silenciosa" de Marco Silva, o Sporting com os seus internacionais e o FC Porto com os casos ainda por resolver no departamento clínico.

E O Jogo coloca a vitória de Portugal na Noruega no topo da capa, sob o título "Potência máxima", considerando que a Seleção passou o teste em Oslo com os golos de João Félix e Gonçalo Ramos. A não utilização de Cristiano Ronaldo é novamente um dos assuntos centrais, com Jorge Jesus a garantir: "Não é por não ter jogado que não conto com o Cris". O jornal acrescenta que Ronaldo não agradeceu aos adeptos no final do encontro. No FC Porto, Gimenez é notícia por estar condicionado no México devido a sobrecarga, enquanto na área judicial surge a informação de que o Ministério Público vai exigir milhões relacionados com a "candonga". O Benfica tem dois destaques, um relacionado com Circati e a sua estreia em Milão e outro com o Benfica District, que permanece "preso" na Câmara de Lisboa. No Sporting, Luis Suárez chega a sete jogos consecutivos a marcar. Vasco Vilaça fecha a capa desportiva como campeão mundial de triatlo, acompanhado pelo bronze de Ricardo Batista.