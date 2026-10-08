IRS domina manchetes à espera do Orçamento

A descida do IRS que deverá ser inscrita no Orçamento do Estado para 2027 é o tema económico que atravessa várias das manchetes desta quinta-feira, 8 de Outubro de 2026, com o documento a ser apresentado hoje e o debate centrado no alívio fiscal, na prudência orçamental e no impacto dos impostos sobre os rendimentos. A par das contas do Estado, os jornais dão destaque à saúde, à fraude ao IVA, à habitação e aos sinais da economia, enquanto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continuam a dominar o espaço desportivo, entre a despedida do argentino e, quem sabe, o regresso esperado do português à Selecção. O FC Porto também está em destaque, clube que ontem assinalou a Gala 'Dragões de Ouro'.

A revista Visão abre com uma abordagem à investigação científica e à saúde, destacando "Portugal na linha da frente. As novas esperanças contra o cancro", a par de uma análise às diferenças entre Porto e Lisboa através do confronto "Duarte Vs. Moedas". A revista dedica ainda espaço à ciência, com "Os mestres da longevidade", e à literatura, recuperando a história do inédito de Antonio Tabucchi.

No Correio da Manhã, o grande destaque vai para o Orçamento do Estado, com a garantia de uma "nova descida do IRS" e a apresentação do documento marcada para esta tarde. A Seleção ocupa também lugar de relevo, com a Federação a esperar Cristiano Ronaldo na próxima convocatória, depois de o avançado português ter enviado uma mensagem a Messi no adeus à seleção argentina. O jornal noticia ainda a suspensão de Ronaldo enquanto aguarda castigo, a possível transferência de Doumbia para a Juventus, a redução de 1.542 professores desde setembro, a revisão em alta das perspetivas do Banco de Portugal e vários casos policiais, entre os quais uma fraude ao IVA com nove milhões de euros em contas bancárias arrestadas e a apreensão de 500 quilos de cocaína na Tocha.

O Público coloca o Orçamento no centro da edição, assinalando que o OE2027 é apresentado hoje e defendendo, no editorial, "a dose certa de prudência" num mundo marcado pelo endividamento. Na área da saúde, noticia a preparação de fusões e a criação de uma agência pública, enquanto chama a atenção para o custo dos problemas psicológicos nas empresas, estimado em até 13 mil milhões de euros por ano. A fraude ao IVA também surge em destaque, com 39 detidos num processo que poderá envolver 410 milhões de euros. Entre os restantes temas estão os pedidos de Vitorino para reforçar os meios da AIMA e da PSP, as respostas do Governo aos estudantes em França e uma investigação sobre a espada atribuída a D. Dinis.

O Jornal de Notícias destaca a fraude fiscal, noticiando que cerca de 150 empresas estão envolvidas numa burla milionária relacionada com IVA de telemóveis. O Orçamento surge logo entre os principais assuntos, com o ministro a confirmar uma nova descida do IRS. No desporto, a suspensão de Cristiano Ronaldo pela Seleção e a despedida de Messi da Argentina dividem atenções com o FC Porto, depois da gala dos Dragões de Ouro. O jornal dá ainda conta dos primeiros avanços da nova Linha Rosa do Metro do Porto, dos alertas provocados pelas picadas mortais de vespa-asiática e da diminuição do número de pessoas que recusam a doação de órgãos após a morte.

O Diário de Notícias privilegia a dimensão económica e internacional, com o Banco de Portugal a defender apoios mais certeiros nos combustíveis, enquanto a banca e os seguros estão em destaque através da Money Conference promovida pelo DN e pelo Dinheiro Vivo. O 7 de Outubro, três anos depois do ataque do Hamas a Israel, é assinalado através das memórias e críticas de israelitas e do sofrimento provocado pela destruição em Gaza. Na política nacional, André Ventura surge em confronto com Aguiar-Branco a propósito dos limites ao número de comissões parlamentares de inquérito. O jornal entrevista ainda Paulo Gonçalves sobre a indústria do calçado, com Cristiano Ronaldo apontado como a principal marca internacional portuguesa.

O Negócios concentra a edição nas contas e nos efeitos do Orçamento, destacando que o "choque fiscal da troika" continua a penalizar os rendimentos mais altos. O jornal apresenta ainda os dez alertas deixados pelo Banco de Portugal para o OE, ao mesmo tempo que aborda o estatuto de "refúgio" da dívida francesa, a procura de combustíveis mais baratos nos supermercados e a garantia pública para crédito, com metade do plafond ainda por utilizar até ao final do ano. As futuras concessões e a necessidade de clarificar os riscos também merecem atenção.

O Jornal Económico dá relevo aos sinais de prudência do Banco de Portugal, que reviu em alta a previsão de crescimento do PIB para 2,3%, mantendo o apelo a uma política orçamental cautelosa. A habitação surge com um dado preocupante: o número de casas sobrelotadas entre jovens com menos de 30 anos está no nível mais elevado dos últimos 18 anos. Rui Rio considera que Portugal "está pior agora" do que há uma década, enquanto o Governo procura reforçar a relação com os Estados Unidos. A competitividade empresarial, o papel do Banco de Fomento e os desafios colocados pela inteligência artificial à Europa completam a edição.

Na imprensa desportiva, o Record coloca o Benfica no topo, com Pavlidis a renovar contrato e a tornar-se o jogador mais bem pago do plantel, enquanto Marco Silva surge em destaque por já ter utilizado 32 jogadores no campeonato. O desgaste provocado pelas seleções é analisado nos três grandes, com Sporting, FC Porto e Benfica a prepararem os próximos compromissos. No Sporting, Ioannidis pode ter caminho aberto em Braga e Bah regressou aos treinos. No FC Porto, Farioli recebe o Dragão de Ouro e Villas-Boas reafirma a ambição pelo título. A Seleção continua presente, com Proença a confiar numa reconciliação e Ronaldo a deixar uma mensagem a Messi.

A Bola olha para o regresso da Liga e para o Benfica, que recebe o Vitória de Guimarães com Echeverri pronto para ser opção, depois da lesão de Sudakov. No Sporting, Rui Borges procura afastar os "fantasmas" diante dos principais rivais, tendo apenas dez pontos conquistados em 30 possíveis frente a Benfica, FC Porto e Braga. O FC Porto surge novamente associado aos Dragões de Ouro de Farioli, Diogo Costa e Froholdt e às declarações de Villas-Boas sobre a defesa do clube. A despedida de Messi, acompanhada pela mensagem de Ronaldo, fecha a dimensão internacional da edição.

Por fim, O Jogo faz da gala dos Dragões de Ouro o tema central, com André Villas-Boas a apelar à união e a reafirmar que o FC Porto não aceitará que o respeito pelo clube dependa "da conveniência de quem fala". O presidente portista evocou também Jorge Costa e o contributo do antigo capitão no campeonato conquistado, numa noite em que Farioli, Froholdt, Diogo Costa, Futre e Cubillas estiveram entre os mais aplaudidos. O Benfica surge com a renovação salarial de Pavlidis, enquanto Rui Borges enfrenta novamente o Braga e a Seleção é notícia pela suspensão de Ronaldo.